Több ezer Simple-felhasználó fiókját törték fel - Reagált az OTP

Kedd este elsőként a Telex számolt be olvasói információk alapján arról, hogy OTP Simple-fiókokat törtek fel. A Portfolio megkereste az OTP Bankot, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy digitális adattolvajok robotizált módszerrel több ezer felhasználó fiókját valóban feltörték, és megváltoztatták a regisztrált e-mail címeket. Hangsúlyozta ugyanakkor a bank, hogy fizetési tranzakciót nem tudtak indítani, így anyagi kár nem történt.

A portál cikke szerint beszámolók és a Simple Facebook-oldalán található posztok alatti hozzászólások alapján az érintettek arról kaptak üzenetet, hogy a fiókjukhoz rendelt email címüket megváltoztatták. A lap egyik olvasója azt a tájékoztatást kapta az ügyfélszolgálattól, hogy tömeges fiókfeltörésről van szó és vizsgálják az ügyet.

Megkeresésünkre az alkalmazást fejlesztő és üzemeltető OTP Bank közölte: "más, nem OTP-s felület(ek)en eltulajdonított felhasználónév/jelszó kombinációkkal digitális adattolvajok robotizált módszerrel több ezer felhasználó fiókját valóban feltörték, és megváltoztatták a regisztrált e-mail címeket".

Az alkalmazásban rögzített bankkártyák CVC kódjainak hiányában a feltört fiókokból fizetési tranzakciót nem tudtak indítani, így anyagi kár nem történt

- hangsúlyozták.

Azt is hozzátette a bank érdeklődésünkre, hogy "a Simple az érintett fiókokat haladéktalanul blokkolta, a helyreállításról és a szükséges tájékoztatásról hamarosan gondoskodunk. A blokkolt felhasználók a bankkártyáikat egyéb, Simple-ön kívüli módokon továbbra is zavartalanul tudják használni".

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a hasonló esetek alapja rendszerint az, hogy több digitális felületen ugyanazt a felhasználónév/jelszó kombinációt használják, így, ha egy kevésbé sikeresen védett felületen azt megszerzik az adattolvajok, máshol be tudnak lépni vele. A Simple a bűnözők elleni feljelentést megteszi, a felhasználók biztonsága mellett a fiókok visszaállításáról is gondoskodik - jelezte a bank, amely válasza végén azt is hozzáfűzte, hogy a bekövetkezett kellemetlenséget nagyon sajnálják.

