Újra hódítanak a BNPL-cégek Amerikában, figyelmezetést adtak ki a hatóságok

Miután a Nemzetközi Fizetések Bankja a minap arra figyelmezetett , hogy a "buy now, pay later" BNPL jelenség kockázatot jelenthet a pénzügyi stabilitásra nézve, most az Egyesült Államok egyik vezető bankfelügyeleti hatósága hívta fel a bankok figyelmét a kiskereskedelmi vásárlókat fenyegető buktatókra.