Jönnek az új kamatplafonos hitelek, kiugró előrejelzést adott az MBH Bank

Ahogy október elején történt , a következő hetekben is egymás után jelennek meg a bankok új THM- és kamatplafonnak megfelelő hitelei. Elsőként az MBH Bank jelentette be, hogy megfelel január 1-jétől a hétfői megállapodásban foglaltaknak, emellett egy egészen nagy, mintegy 40%-os növekedést prognosztizáló becslést is adott a bank a magyar jelzáloghitel-piac jövő évi teljesítményéről.