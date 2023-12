Váratlan fordulat a Citigroupnál, bónuszt osztanak az elküldött dolgozóknak

Szeptemberben a Citigroup vezérigazgatója, Jane Fraser bejelentette, hogy forradalmi átszervezésen fog átesni a Citibank, amelynek nyomán számos munkavállalót is elbocsátanak majd. A "Bora Bora projekt" néven elhíresült terv szerint a bank 240 ezer főt számláló dolgozói állományából mintegy 10%-ot, azaz körülbelül 24 ezer ember távozhat a pénzintézettől. Az átalakítás várhatóan márciusra fejeződik be, az elbocsátott alkalmazottaknak járó bónusz is ezen átszervezés része.

A forrás - aki a személyzeti ügyek érzékeny jellege miatt nem kívánta megnevezni magát - azt mondta, hogy ezeket a részleges bónuszokat akkor folyósítják, amikor az érintett alkalmazottak távoznak a bankból. Ugyanakkor tisztázták, hogy ez a bónusz rendelkezés nem terjed ki azokra, akik az saját maguk mondanak fel a pénzintézetnél.

A hírek ellenére a Citigroup nem tett hivatalos nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban. A Bloomberg viszont korábban arról számolt be, hogy nem kizárt, hogy a Citigroup a bónuszok egy részét az önként távozó alkalmazottaknak fizeti ki.

