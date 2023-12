Igaz a hír: elhalasztják az új magyar fizetési megoldások határidejét

Igaznak bizonyultak a korábbi piaci értesülések: bár a bankoknak február 1-jéig kellett volna elkészülni az azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódó új adatbeviteli módozatokkal, vagyis a QR-kódos, az érintéses (NFC-s) és az úgynevezett deep linkes fizetéssel, ennek határidejét 2024. szeptember 1-re tolta ki az MNB. A sárga csekkek nagy ellenségének kikiáltott fizetési kérelmek kötelező bevezetésének határideje április 1-re módosul – derül ki a Magyar Közlönyből.

Igaznak bizonyult az, amiről korábban mi is beszámoltunk, csúszik az AFR 2.0 következő, jövő februári mérföldköve egyes részeinek bevezetése.

A Magyar Közlönyben megjelent MNB-rendeletmódosítás alapján értelmezésünk szerint változik a határidő a fizetési kérelmek kötelező fogadását illetően is, ezen felül az újfajta adatbeviteli módok, mint

a QR-kód, az érintéses (NFC-s) és a deep linkes fizetések bevezetésének határidejét 2024. szeptember 1-ig kitolják.

Ezzel kissé fellélegezhet a piac, korábbi értesüléseink szerint ugyanis nem haladtak olyan jól a folyamatok az olyan új típusú fizetési megoldások fejlesztései terén, mint QR-kód, NFC és Deep Link. Úgy tudjuk, a piac november közepén kapta meg az első, működőképes példákat, hogy ezeket miképpen kell generálni, így azóta beindult a hajtás, ám alig van partnerbank, akivel egyáltalán tesztelni tudják az eddigi megoldásokat. Értesüléseink szerint több bank is jelezte az MNB-nek, hogy a nagyon késői elvárások megfogalmazása miatt a fejlesztések nem fognak elkészülni csak február 1. után, azaz február 1-jei indulást már akkor kizártnak tartották.

Fontos megjegyezni, azzal, hogy a bankok és az állami szereplők technológiailag felkészülnek az új szabályokra, amikor eljön a határidő, még nem lesz azonnal minden boltban lehetőség QR-kódos vagy NFC-s fizetésre. Innentől kezdve a többi piaci szereplőn, a kereskedőkön, a kialakult üzleti modelleken múlik majd, hogy mikor találkozhatunk éles helyzetben az új fizetési módozatokkal. Feltehetően évekbe telik majd, mire széles körben elterjednek az új megoldások.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján úgy tűnik,

a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízásokra vonatkozó eddigi határidőt is kitolják, mégpedig jövő április 1-re.

Fizetési kérelem



A fizetési kérelem egy olyan azonnali fizetési tranzakció, amelyet a küldő fél indít, és a fogadó fél hagyhat jóvá, és ha ezt megteszi, egy azonnali átutalással fizethet a kérelem küldőjének. A fizetési kérelem egyik kézenfekvő felhasználási esete, hogy szolgáltatók küldik ki nagyobb ügyféltömegnek így a befizetendő számlákat, emiatt a „sárga csekk” nagy ellenségeként is emlegették korábban.



Ugyanakkor magánszemélyek is indíthatnak vagy fogadhatnak ilyet több banknál, és ami talán még fontosabb, hogy erre is lehetne építeni akár bolti fizetést: a kasszákból küldhetnének a vásárlónak fizetési kérelmet, amit a vásárló egy kattintással jóváhagyhat. Jelenleg nem minden bank nyújtja a szolgáltatást, az MNB azonban legalább a fizetési kérelmek fogadását kötelezővé tenné. Ezzel pedig gyakorlatilag bármelyik bank ügyfelének lehetne küldeni fizetési kérelmet, ez kinyithatja a piacot a nagy tömegeket kiszolgáló szolgáltatók és a boltok előtt is.

Mi az az AFR 2.0?

Az MNB a bankokkal is egyeztetett stratégiát dolgozott ki arra, hogy felépítsenek egy olyan ökoszisztémát, amely a belső elektronikus pénzforgalmat hazai tulajdonú modern architektúrára épített megoldásokkal szolgálja ki minden fizetési helyzetben, legyen szó bolti vagy online fizetésekről, kis vagy nagyobb összegű tranzakciókról, mindezt a korábbi megoldásoknál olcsóbban, hatékonyabban.

2020. március 2-án indult el az azonnal fizetési rendszer, amely az év minden napján 24 órában működik, és lehetővé tette, hogy néhány másodperc alatt küldjünk pénzt a magyarországi fizetési számlák között. A rendszer már a kezdetektől fogva stabilan, az ügyfelek által érezhető leállások és lassulások nélkül működik, így jutottunk el oda, hogy egy évvel ezelőtt a szabályozó a bankokkal is egyeztetve kijelölte a következő mérföldköveket az ökoszisztéma építésében.

2023. január 1-jén lépett hatályba a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendelet módosítása, amely tartalmazza az azonnali fizetési ökoszisztéma továbbfejlesztésével kapcsolatos kötelezettségeket és határidőket, ezt szokás AFR 2.0-ként emlegetni.

Az AFR 2.0 első eleme szeptemberben lépett életbe: a 10 milliós felső átutalási összeghatár 20 millió forintra emelkedett. Emellett az egységes adatbevitel módokkal és a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali fizetések a természetes személy ügyfelek számára illetékmentességet kaptak, továbbá a banki árazásban is ingyenesek ezek a tranzakciók.

A következő mérföldkő jött volna 2024. február 1-jén, az eredeti tervek szerint a bankoknak ettől az időponttól kezdve biztosítaniuk kellett volna a mobilbankjukban a QR-kódos, az NFC-s és a deep linkes adatbevitelt, hogy az ezen alapuló fizetési megoldások jöjjenek létre.

QR-kód

Az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódóan eddig létezett egy QR-szabvány, ám ezt megújítják, és emiatt lesz benne egy fontos technológiai fejlesztés is.

A jelenlegi QR-kód szabványban még nem volt központi hitelesítési eljárás, ez a megújult szabványba azért került bele, hogy ezzel is növeljük a QR-kódos fizetések biztonságát

– mondta Bartha Lajos, az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója lapunknak tavaly ősszel, amikor az MNB AFR 2.0 tervét mutatta be. Ezzel a megoldással csak ellenőrzött, a Giróhoz csatlakozó szereplőkön keresztül történhet majd kódgenerálás, és nem lehet megváltoztatni a kódban foglalt adattartalmat sem.

Nem lehet tehát például egy kereskedői oldalt lemásolni, és ide csalárd QR-kódot feltölteni a csaló számlaszámával. Ugyanakkor a sztenderd biztosítja, hogy az AFR-re épülő fizetési megoldások továbbra is átjárhatók maradjanak, azaz bármelyik bank mobilalkalmazásával be lehessen olvasni bármelyik kereskedő QR-kódját.

Az új QR-kód elsősorban egy olyan új, biztonságos fizetési megoldás elterjedését segíthetné a boltokban, amely olcsóbb a kereskedőnek, és nagyjából olyan kénylemes vásárlónak, mint a kártyás fizetés. A mostani szabvány szerinti digitális fizetési megoldás (amt az egyik nagybank fejlesztett) például a kereskedő számára feleakkora díjjal érhető el, mint ugyanennél a banknál a kártyás fizetés.

NFC

A NFC-s tranzakcióknál alapvetően arról van szó, hogy a bankkártyáknál és a mobilfizetésben is használt kényelmes és elterjedt érintéses fizetésekhez hasonló folyamat jöjjön létre a boltokban, de a kártyás rendszer helyett az AFR-ben zajló tranzakciókkal. Tehát lényegében véve ez is a QR-kódnál látott új fizetési megoldás elterjedését szolgálná, csak éppen itt az adatbevitel másképpen zajlana. A fizetési folyamat annyiban biztosan más lesz, hogy az azonnali tranzakcióknál a kereskedő eszköze küld majd adatokat vagy egy deeplinket a vásárló telefonjára, míg a kártyás fizetéseknél ez éppen fordítva történik.

Deeplink

A deeplink az online fizetéseknél is többféleképpen működhet, ez elküldhető egy e-mailben, de például úgy is használható, hogy a fizetés gomb egy deeplinkként funkcionáló QR-kódot generál, mely beolvasás után a mobilon megnyitja a mobilfizetési alkalmazást. Ha mobilon kattintunk a gombra, akkor az automatikusan megnyitja a mobilfizetési megoldást. Ez a megoldás elsősorban az online kereskedőknél jelenthet egy kényelmes és biztonságos AFR-es fizetési opciót a jövőben.

