Kiszivárgott: elhalasztják az új magyar fizetési megoldások határidejét - Mi áll a háttérben?

A bankoknak február 1-jéig kellett volna elkészülni az azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódó új adatbeviteli módozatokkal, vagyis a QR-kódos, az érintéses (NFC-s) és az úgynevezett deep linkes fizetéssel. A piaci találgatásokkal összhangban úgy értesültünk, hogy a határidőt kitolja az MNB, a rendelet kihirdetése folyamatban van, és már karácsony előtt megjelenhet. Piaci találgatások szerint az új határidő szeptember 1-je az említett fejlesztéseknél, viszont a sárga csekkek nagy ellenségének kikiáltott fizetési kérelmek kötelező bevezetésének határideje változatlanul február 1-je marad.

A Rowanhill Digital szerdai hírlevelében arról írt, hogy piaci körökben arról találgatnak, csúszhat az AFR 2.0 következő, februári mérföldköve, pontosabban annak egy része. Azt írták, várhatóan nem változik a határidő a fizetési kérelmek kötelező fogadását illetően, ám az újfajta adatbeviteli módok, a QR-kód, az érintéses (NFC-s) és a deep linkes fizetések bevezetésének határidejét kitolják. A digitalizációs projektekre specializálódott tanácsadó azt írta, hogy a piaci találgatások alapján szeptember 1-jére módosulhat a határidő.

Azt írták, hogy „az átállás nem csupán időigényes, hanem rendkívül komplex is lehet mind a Magyar Nemzeti Bank, mind a Giro, mind a kereskedelmi bankok számára. Az informatikai rendszerek fejlesztése, az azonnali fizetéseket feldolgozó központi infrastruktúra működési és technikai részletei, az új szabványoknak való megfelelés és azok bevezetése mind olyan kihívásokat rejt magában, amelyeket nem egyszerű hatékonyan kezelni”.

A Portfolio a hírlevélben szereplő információkkal összhangban több forrásától is arról értesült, hogy

a február 1-jei határidőt kitolják, az erről szóló MNB-rendelet szövegezése már folyamatban van. Úgy tudjuk, hogy a rendelet akár már karácsony előtt megjelenhet.

Miközben már gyakorlatilag eldőlt, hogy a határidő későbbre tolódik, úgy tudjuk, hogy a piaci szereplők egy részét meglepetésként érte a hír: vannak, akik jelenleg is gőzerővel készülnek a február eleji határidőre, nagyban zajlanak a fejlesztések. Miközben a piaci szereplőkkel beszélgettünk, felvetettük, hogy esetleg azért kell halasztani, mert egyes szereplők nem készültek el a fejlesztésekkel. Ám két, a piacot jól ismerő forrásunk is azt mondta, hogy nem hallott ilyen szereplőről.

Egy harmadik forrásunk viszont - akit éppen cikkünk megjelenése utáni percekben értünk el - már másképpen értesült. Szerinte az új típusú fizetési megoldások fejlesztése, úgymint QR-kód, NFC és Deep Link, nincsenek "jó helyzetben." Elmondása szerint a piac november közepén kapta meg az első, működőképes példákat, hogy ezeket miképpen kell generálni, így azóta beindult a hajtás, ám elmondás szerint "alig van partnerbank akivel egyáltalán tesztelni tudnánk, mert készültségi fok alacsony". Az MNB országos szinten felmérte, hogy ki hol tart és erre több bank is jelezte, hogy a nagyon késői elvárások megfogalmazása miatt

a fejlesztések nem fognak elkészülni csak február 1 után, azaz február 1-jei indulás kizárt.

Egy másik piaci forrásunktól úgy tudjuk, amikor az AFR indulását elhalasztották nyolc hónappal még 2019-ben, akkor a piacról (a Magyar Bankszövetség közvetítésével) érkezett az igény, hogy legyen idő még a tesztelésekre, és a rendszer mindenképpen biztonságosan és stabilan induljon el. Most viszont nem volt ilyen egységes állaspont a szektorban, amely miatt a szabályozóhoz fordultak volna a halasztás kérésével, mivel ezt a határidőt már eleve úgy tervezték be, hogy a tesztelésre is legyen idő.

Szerintünk - bár ez is csak találgatás - az is elképzelhető, hogy a Magyarországon az utóbbi időben meredeken növekvő csalási esetek miatt lett óvatosabb a szabályozó, és inkább időt hagynak arra, hogy a piaci megoldásokat tovább teszteljék, az esetleges biztonsági réseket betömjék még a nyilvános indulás előtt.

Fontos megjegyezni, azzal, hogy a bankok és az állami szereplők technológiailag felkészülnek az új szabályokra, amikor eljön a határidő, még nem lesz azonnal minden boltban lehetőség QR-kódos vagy NFC-s fizetésre. Innentől kezdve a többi piaci szereplőn, a kereskedőkön, a kialakult üzleti modelleken múlik majd, hogy mikor találkozhatunk éles helyzetben az új fizetési módozatokkal. Feltehetően évekbe telik majd, mire széles körben elterjednek az új megoldások.

Mi az az AFR 2.0?

Az MNB a bankokkal is egyeztetett stratégiát dolgozott ki arra, hogy felépítsenek egy olyan ökoszisztémát, amely a belső elektronikus pénzforgalmat hazai tulajdonú modern architektúrára épített megoldásokkal szolgálja ki minden fizetési helyzetben, legyen szó bolti vagy online fizetésekről, kis vagy nagyobb összegű tranzakciókról, mindezt a korábbi megoldásoknál olcsóbban, hatékonyabban.

2020. március 2-án indult el az azonnal fizetési rendszer, amely az év minden napján 24 órában működik, és lehetővé tette, hogy néhány másodperc alatt küldjünk pénzt a magyarországi fizetési számlák között. A rendszer már a kezdetektől fogva stabilan, az ügyfelek által érezhető leállások és lassulások nélkül működik, így jutottunk el oda, hogy egy évvel ezelőtt a szabályozó a bankokkal is egyeztetve kijelölte a következő mérföldköveket az ökoszisztéma építésében.

2023. január 1-jén lépett hatályba a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendelet módosítása, amely tartalmazza az azonnali fizetési ökoszisztéma továbbfejlesztésével kapcsolatos kötelezettségeket és határidőket, ezt szokás AFR 2.0-ként emlegetni.

Az AFR 2.0 első eleme szeptemberben lépett életbe: a 10 milliós felső átutalási összeghatár 20 millió forintra emelkedett. Emellett az egységes adatbevitel módokkal és a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali fizetések a természetes személy ügyfelek számára illetékmentességet kaptak, továbbá a banki árazásban is ingyenesek ezek a tranzakciók.

A következő mérföldkő jött volna 2024. február 1-jén, az eredeti tervek szerint a bankoknak ettől az időponttól kezdve biztosítaniuk kellene a mobilbankjukban a QR-kódos, az NFC-s és a deep linkes adatbevitelt, hogy az ezen alapuló fizetési megoldások jöjjenek létre.

QR-kód

Az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódóan eddig létezett egy QR-szabvány, ám ezt megújítják, és emiatt lesz benne egy fontos technológiai fejlesztés is.

A jelenlegi QR-kód szabványban még nem volt központi hitelesítési eljárás, ez a megújult szabványba azért került bele, hogy ezzel is növeljük a QR-kódos fizetések biztonságát

– mondta Bartha Lajos, az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója lapunknak tavaly ősszel, amikor az MNB AFR 2.0 tervét mutatta be. Ezzel a megoldással csak ellenőrzött, a Giróhoz csatlakozó szereplőkön keresztül történhet majd kódgenerálás, és nem lehet megváltoztatni a kódban foglalt adattartalmat sem.

Nem lehet tehát például egy kereskedői oldalt lemásolni, és ide csalárd QR-kódot feltölteni a csaló számlaszámával. Ugyanakkor a sztenderd biztosítja, hogy az AFR-re épülő fizetési megoldások továbbra is átjárhatók maradjanak, azaz bármelyik bank mobilalkalmazásával be lehessen olvasni bármelyik kereskedő QR-kódját.

Az új QR-kód elsősorban egy olyan új, biztonságos fizetési megoldás elterjedését segíthetné a boltokban, amely olcsóbb a kereskedőnek, és nagyjából olyan kénylemes vásárlónak, mint a kártyás fizetés. A mostani szabvány szerinti digitális fizetési megoldás (amt az egyik nagybank fejlesztett) például a kereskedő számára feleakkora díjjal érhető el, mint ugyanennél a banknál a kártyás fizetés.

NFC

A NFC-s tranzakcióknál alapvetően arról van szó, hogy a bankkártyáknál és a mobilfizetésben is használt kényelmes és elterjedt érintéses fizetésekhez hasonló folyamat jöjjön létre a boltokban, de a kártyás rendszer helyett az AFR-ben zajló tranzakciókkal. Tehát lényegében véve ez is a QR-kódnál látott új fizetési megoldás elterjedését szolgálná, csak éppen itt az adatbevitel másképpen zajlana. A fizetési folyamat annyiban biztosan más lesz, hogy az azonnali tranzakcióknál a kereskedő eszköze küld majd adatokat vagy egy deeplinket a vásárló telefonjára, míg a kártyás fizetéseknél ez éppen fordítva történik.

Deeplink

A deeplink az online fizetéseknél is többféleképpen működhet, ez elküldhető egy e-mailben, de például úgy is használható, hogy a fizetés gomb egy deeplinkként funkcionáló QR-kódot generál, mely beolvasás után a mobilon megnyitja a mobilfizetési alkalmazást. Ha mobilon kattintunk a gombra, akkor az automatikusan megnyitja a mobilfizetési megoldást. Ez a megoldás elsősorban az online kereskedőknél jelenthet egy kényelmes és biztonságos AFR-es fizetési opciót a jövőben.

Az új fizetési megoldásokon túl még több fontosabb része van az AFR 2.0 csomagnak, röviden:

részletes arculati szabályrendszer az AFR-re épülő fizetési megoldás egyszerű azonosítása és egységes kommunikációja érdekében,

a későbbiekben tovább növekedhet az azonnali fizetések felső értékhatára (amely a szeptemberi emeléssel most 20 millió forint),

kötelező lesz az átutalások sikerességét igazoló pozitív visszajelzések küldése az eddigi negatív (sikertelen) üzenetek mellett,

a Girónál egy központi csalásmegelőző megoldás előkészítése zajlik. Erről Marosi Bence a Portfolio Banking Technology konferenciáján elmondta, hogy a Központi Visszaélésszűrő Rendszer (KVR) 2025. július 1-jétől indul el várhatóan, először a forint-, majd a devizaalapú tranzakciókat vizsgálják majd. A mesterséges intelligencia egyik lehetséges felhasználási módját képviselő rendszernek fél másodperc ideje lesz arra, hogy az adatokat elemezve visszajelzést adjon a tranzakció kockázatosságáról a bank számára, az azonnaliság és a gyorsaság tehát nem fog sérülni tőle.

Címlapkép forrása: Getty Images