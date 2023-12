Megérkezett a jó hír: 10 százalék önerő is elég az első lakás megvásárlásához

Jövő januártól már 10%-os önrésszel is felvehetnek lakáshitelt azok, akik a hitelkérelem benyújtásának napjáig nem töltötték be a 41. életévüket – jelent meg a Magyar Közlönyben.

Módosult a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet, amelynek értelmében

2024 januárjától már 10%-os önrésszel is felvehetnek lakáshitelt azok, akik a hitelkérelem benyújtásának napjáig nem töltötték be a 41. életévüket.

A módosítás úgy fogalmaz, hogy a hitelt igénylő személy és az adóstársak a hitelkérelem benyújtásának napjáig nem töltötték be a 41. életévüket. További előírás, hogy az ügyfelek, illetve adóstársak ne rendelkezzenek 50 százaléknál nagyobb tulajdonrésszel más ingatlanban, vagy kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeznek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt.

Mindez nagyobb könnyebbséget jelent a lényegében első ingatlanjukat vásárló fiataloknak, mivel az MNB vonatkozó rendelete minden más esetben 20%-os önrészt vár el, illetve pénzügyi lízing esetén 15%-ot.

A fentiekről a hitelnyújtó pénzintézet az ügyfél, illetve adóstársak esetén az írásbeli nyilatkozatuk és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján győződik meg.

Ezzel párhuzamosan a rendelet meghatározza a lakás fogalmát is: „a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.”

Az MNB már az október végi makroprudenciális jelentésében is írt arról, hogy a fiatal, első lakásukat megvásárló hitelfelvevők esetében valamikor 2024 első felében az eddigi 20%-ról 10%-ra csökkenne az önerő-előírás, a hír tehát annyiban új, hogy most már azt is tudjuk, a könnyítés januártól életbe lép. Az első lakásvásárlókkal részletesebben ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

