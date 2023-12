Felvennéd a diákhitelt, vagy van már? Mutatjuk, hogyan működik

Bár egyre gyakoribb a felsőfokú tanulmányok melletti munkavégzés, az óraszámok miatt sokaknak nincs erre lehetősége, így kénytelenek más forrásokból finanszírozni az egyetemi életüket. Ilyenkor gondolni kell a megélhetési költségekre, illetve az esetleges tandíjra is, a diákhitel két konstrukciója (előbbire a Diákhitel 1, utóbbira a Diákhitel 2) pedig mindkét helyzetre megoldás lehet. De hogyan működnek pontosan a diákhitelek, és miben térnek el a hagyományos banki termékektől? Ezt jártuk körbe a Diákhitel Központ szakértőjének segítségével.

Van választék

Magyarországon jelenleg háromféle diákhitel-konstrukció közül választhatunk:

a július 1-től 7,99%-on futó, félévenként maximum 750 ezer forint összegben felvehető Diákhitel 1, amelyet szabadon, bármire felhasználhatunk, így ideális a tanulmányok mellett a mindennapi költségek fedezésére

a kamatmentes Diákhitel 2, amelyet csak az egyetemi képzés tandíjára használhatunk fel, így ideális annak finanszírozására,

amelyet csak az egyetemi képzés tandíjára használhatunk fel, így ideális annak finanszírozására, a szintén kamatmentes Képzési Hitel, amely a felnőttképzések díjainak fedezésére szolgál (itt szükség van 20%-os önerőre is, a felvehető összeg 500 ezer forintban van maximálva).

Az összes konstrukció esetében feltétel, hogy a hitelfelvevő 45 évnél fiatalabb magyar állampolgár legyen, aktív hallgatói jogviszonnyal, valamint bejelentett lakcímmel rendelkezzen.

2023 júliusától kezdve négy banknál (Erste, Gránit, OTP, MBH) bevezetésre került a diákhitel számla, amely a diákhitelesek költségeit hivatott enyhíteni. A hitelösszeg a Diákhitel 1 esetében idén nyártól csak ilyen számlára folyósítható, de olyanok is élhetnek a számlanyitás lehetőségével, akik más konstrukciót választottak, vagy korábban vettek fel diákhitelt. A számlák közös jellemzője, hogy a különböző kedvezményeknek köszönhetően kifejezetten olcsók, hiszen a bankoknak ingyenesen biztosítaniuk kell pl. a havi számlavezetést, az elektronikus szolgáltatások felületének használatát, a havi bankszámlakivonatot és a kapcsolódó bankkártya használatát is.

Hogyan törlesztek?

A Magyarországon elérhető diákhitelek jelentősen különböznek a hagyományos banki termékektől. A legfontosabb eltérés,

hogy a diákhitelek esetében nincs fix futamidő: a törlesztőrészletet mindig a minimálbér vagy a jövedelem arányában határozzák meg, amit így az adós addig fizet, ameddig teljesen ki nem egyenlítette a tartozását.

A jövedelemarányos törlesztés az egyes konstrukcióknál eltérően működik, de az közös, hogy a törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónapban kell megkezdeni. A Diákhitel 1 esetében a törlesztés megkezdésének 1. és 2. évében mindig az előző év október 31-én érvényes minimálbér 6%-ában határozzák meg a törlesztőrészletet, a 3. évtől kezdve pedig a 2 évvel korábbi jövedelem ugyanezen arányában. Aki tehát 2024-ben kezdi meg a visszafizetést, a 2023.10.31-én érvényes minimálbér, azaz a 232 ezer forint 6%-át fogja havonta fizetni, ami 13 920 forintnak felel meg, függetlenül attól, hogy mekkora tartozást halmozott fel az egyetemi évei során.

A Diákhitel 2 esetében hasonló a koncepció, itt azonban a tartozás összegétől függ a törlesztés aránya, ami így az alábbiak szerint alakul:

1 000 000 Ft alatti tartozás – 4%

1 000 001 – 2 000 000 Ft közti tartozás – 5%

2 000 001 – 3 000 000 Ft közti tartozás – 7%

3 000 001 – 4 000 000 Ft közti tartozás – 9%

4 000 001 Ft feletti tartozás – 11%.

A törlesztőrészleteket minden év végén határozzák meg a Diákhitel Központ munkatársai.

A jövedelemarányos törlesztés mellett a hitelfelvétel után az anyák a megszületett gyermekekre is kedvezményt kaphatnak:

1 gyermek után kérhetik a törlesztés szüneteltetését, amely idő alatt az ügyleti kamat nem növeli a tartozást. Emellett a 30 év alatti nők a tanulmányaik alatt vagy a befejezést követő 2 évben született gyermekeik után 100%-os elengedésben részesülnek.

2 gyermek esetében törlesztési szüneteltetésre, kamattámogatásra és a tartozás felének elengedésére jogosultak az édesanyák,

esetében törlesztési szüneteltetésre, kamattámogatásra és a tartozás felének elengedésére jogosultak az édesanyák, 3 gyermek után pedig a teljes tartozást elengedik.

Nem mindig elég a jövedelem 6%-a

A Diákhitel 1 7,99%-os kamata a jelenlegi kamatkörnyezetben már nem mondható kifejezetten alacsonynak, jelzáloghiteleket a Pénzcentrum kalkulátora alapján már bőven ezalatt is lehet találni, igaz, a diákhitelre jobban hasonlító személyi kölcsönök még mindig 15% fölötti THM-értékekkel futnak. A magas kamat pedig magában hordozza azt a veszélyt is, hogy a jövedelemarányos elv szerint kötelezően fizetendő törlesztőrészlet nem fedezi a kamatokat sem, ami így a tartozás folyamatos emelkedését okozza.

A kalkulációink azt mutatják, hogy még konstans növekedő bérpályán is fennáll ez a veszély.

A Diákhitel 1 konstrukció esetében a felvett hitelösszegen már a folyósítás napján kamatot számolnak, ezt követően pedig napi kamatozással fut tovább a hitel, amely év végén tőkésedik (azaz az adott évben felhalmozott kamat december végén már tőkévé válik, és év elejétől erre is kamatot számolnak).

A példaszámításainkban egy olyan hallgatót vettünk alapul, aki 2023 szeptemberi félévében vett fel először 750 ezer forintnyi diákhitelt, majd ezt követően minden félévben újra felvett 750 ezer forintot, egészen a képzés végéig, 2026 tavaszáig. Ez azt jelenti, hogy összesen 4,5 millió forintnyi hitelt vettünk fel, de mivel ezekre már a folyósítás napjától kezdve kamat számítódik, a teljes tartozás a törlesztés megkezdésekor (az egyszerűség kedvéért 2027 januárjában) 5 295 831 forintra ugrik.

A számítások a 7,99%-os jelenlegi kamat mellett készültek, ami magasabb az elmúlt évtized jellemző kamatszintjénél. Alacsonyabb kamatszint mellett alacsonyabb béremelkedés is elég ahhoz, hogy a tartozás csökkenő pályán legyen. A diákhitelek féléves kamatperiódussal futnak.

Az első példaszámításunkban a törlesztőrészlet kiszámításakor azzal kalkuláltunk, hogy a 2023 december 1-től hatályos 266 800 forintos minimálbér (évente 10%-kal) 2026 elejére 322 800-ra emelkedik, így a 2027-ben fizetendő törlesztőrészletet ez alapján határozzák meg, ami 19 369 forintot jelent. Ezt követően szintén 10%-os minimálbér-emeléssel számoltunk, majd ezt követően a számítást arra alapoztuk, hogy a hallgató jövedelmének növekedése évente végig 10% marad.

Már a viszonylag jelentős bérnövekedésnél is fennáll az a probléma, hogy a fennálló tartozás a magas kamat miatt növekedési pályára áll, a 10%-os éves növekedés viszont elegendő ahhoz, hogy a minimális összeggel is 19 év alatt visszafizessük a hitelt.

A második példában csak 5%-os éves emeléssel kalkuláltunk. Itt már a fennálló tartozás – bár lassuló ütemben, de – folyamatosan emelkedik,

ez pedig azt jelenti, hogy a futamidő valószínűleg túlnyúlik a hallgató élettartamán.

A magyar diákhiteleknek viszont pozitív jellemzője, hogy az adósság nem öröklődik, sőt, a nyugdíjkorhatár betöltésekor a tartozást teljes egészében elengedik (igaz, az általunk megkérdezett szakértő szerint ilyenre még nem igazán volt példa, hiszen még az első diákhitel-felvevők sem mentek nyugdíjba). A tartozás folyamatos emelkedése azonban csak nagyon ritkán következik be: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a karrierjük elején lévő fiataloknak ennél jóval nagyobb mértékben emelkedik a jövedelme, így a törlesztőrészlet is megnő. Inkább akkor fordulhat elő, ha a hallgató olyan országban vállal munkát, amelyben a magyar adóhatóság nem látja a jövedelmét (és a hallgató sem jelenti le), így a törlesztőrészletet mindig a minimálbérhez kötik.

Akkor hogyan lehet kiküszöbölni a törlesztés folyamatos emelkedését?

A válasz viszonylag egyszerű: előtörlesztéssel.

A diákhitelek esetében az elő- és végtörlesztés is ingyenes, így gyakorlatilag amikor a kötelező minimumon felül törlesztünk, az a tőketartozásból kerül levonásra, így az arra számított kamat is kisebb lesz (ennek az elszámolása is évente történik). A fenti kalkulációt havi 5 ezer forintnyi előtörlesztéssel kipótolva már jóval szebbnek tűnik a törlesztési pálya első 19 éve, így feltehetően még a nyugdíjkorhatár betöltése előtt ki tudjuk egyenlíteni a tartozást.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi értelme van többet fizetni, ha a nyugdíjkorhatár betöltésekor a tartozást elengedik. A válasz itt sem igényel különösen sok utánajárást: ha a hallgató 22 évesen kezdi meg a törlesztést, és a fenti példa nyomán évi 5%-os bérnövekedési ütemmel mindig csak a kötelező összeget fizeti, a 43 év alatt összesen 36,8 millió forintot fizet vissza, ennél jóval olcsóbban megússza, ha az előtörlesztésekkel hamarabb lezárja a hitelét.

Az élő példák

A Diákhitel Központ statisztikái szerint jellemzőbb az, hogy valaki csak a kötelező összegeket törleszti: a Diákhitel 1 esetében az adóson 38,6%-a, a Diákhitel 2-nél pedig a 37,6%-a törleszt a kötelezőnél magasabb összeget az első két évben. A helyzet némileg pozitívabb, ha a 3. évtől kezdve a tényleges jövedelemhez mért törlesztőrészletet nézzük: itt az látszik, hogy a hitelfelvevők a 3. évtől kezdve a jövedelmüknek átlagosan a 8,4%-át fizetik be törlesztőrészletként a Diákhitel 1 esetében, de a Diákhitel 2 esetében is 6,8% ez az arány.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy senki ne lenne veszélyben:

A KÖZPONT ADATAI SZERINT A DIÁKHITEL 1 ÜGYFÉLKÖRÉNEK A 15%-A SZEMBESÜL A TARTOZÁSÁNAK A NÖVEKEDÉSÉVEL A JELENLEGI KAMATSZINT MELLETT AMIATT, HOGY CSAK A KÖTELEZŐ ÖSSZEGET TÖRLESZTIK.







