Nő a feszültség, csökken a bizalom a kínai bankközi piacon

Kína vezető bankjai szigorítani kezdték bankközi hitelezési sztenderdjeiket az ingatlanadósság-válság súlyosbodása miatt, hogy csökkentsék kockázataikat - tudta meg a Reuters.

A legnagyobb bankok fokozták a kisebb bankok eszközminőségének ellenőrzését, és szigorították a bankközi hitelezési normákat - közölte három, az ügyet közvetlenül ismerő, név nélkül nyilatkozó forrás. A lépés célja a hitelkockázat mérséklése, mivel az ingatlanadósság-válság következményei egyre inkább látszódnak a bankközi piacon is.

Az elmúlt hónapokban Kína két legnagyobb állami tulajdonú bankja és egy jelentős részvénytársasági formában működő bank döntött így. A céljuk az volt, hogy azonosítsák azokat a partnereket, amelyeknek az eszközminősége nem megfelelő, és nagy a valószínűsége a nemfizetésnek. A két állami tulajdonú bank úgy döntött, hogy a bankközi hitelezési limiteket csökkenti, és rövidebb futamidőket állapít meg a magas kockázatúnak ítélt kisebb társaik számára. Megszüntették a 40 milliárd dollár alatti mérlegfőösszegű kisebb bankok által kibocsátott kötvények vásárlását.

Az ingatlanszektor mélyülő válsága és a helyi önkormányzatok növekvő adósságállománya a pénzügyi rendszer sebezhető láncszemévé teszi a kisebb pénzintézeteket.

A nagyobb bankok kokcázatkerülő megközelítése potenciálisan súlyosbíthatja a kisebb bankok tőkeproblémáit, mivel korlátozottak a forrásbevonási lehetőségeiket. Ez szükségessé teheti Peking beavatkozását további támogató intézkedésekkel - hívta fel a figyelmet a hírügynökség.

A szektoron belüli növekvő stressz jele, hogy tavaly tíz kis- és középbank legalább három alkalommal nem fizetette kötvénykötelezettségeit. Ilyen volt a regionális hitelező Ningxia Helan Rural Commercial Bank Co. Ltd., amely az északnyugat-kínai Nigszhia régióban működik, és a Shaanxi Baoji Weibin Rural Commercial Bank Co. Ltd., amely az északi Sanhszi tartományban tevékenykedik.

