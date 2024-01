Kiderült, mikortól igényelhető az egyik legnépszerűbb kormányzati hitelprogram

Portfolio 2024. január 04. 11:57

Mint ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium tavaly december végén bejelentette, hogy 200 milliárd forintnyi többletforrással 2024-ben újra elindul a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram. Most az is kiderült, hogy az új hitelek január 15-től igényelhetők.