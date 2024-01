Véget érhetett a magas kamatok miatti jóvilág az amerikai bankoknál

Több nagy amerikai regionális bank is csökkenő nyereségről számolt be szerdán, ami újabb jele annak, hogy a Federal Reserve kamatemelései által okozott jövedelemnövekedés kezd kifulladni - írja a Reuters

A Charles Schwab, a Citizens Financial és az US Bancorp is azt közölte, hogy a negyedév során jelentkező egyszeri (pl. a betétbiztosítási alapba fizetendő) díjakon túl az ügyfélbetétek megtartásának emelkedő költségei erodálták a negyedik negyedévi nettó kamatbevételt (NII).

ACharles Schwab átlagosan 1,37%-ot fizetett a betétekre, szemben az egy évvel korábbi 0,46%-kal. A társaság nettó kamatbevételei 30%-kal csökkentek, így negyedéves profitja 47%-kal volt alacsonyabb. A Citizen 12%-os nettó kamatbevétel- és 71%-os profitcsökkenésről számolt be, a US Bankcorp nettó kamatbevételei 4,2%-kal estek vissza, profitja 14%-kal csökkent.

A Fed tavalyi kamatemelése, amelynek célja az infláció megfékezése volt, számos bank kamatbevételeit növelte, a betétesekért folytatott élesedő verseny azonban ezt a pozitív hatást egyre inkább csökkenti, különösen azután, hogy a nagyobb bankok versenyre keltek a csődbe ment pénzintézetek betéteseiért.

A központi bank esetleges idei kamatcsökkentései valószínűleg tovább fogják csökkenteni a bankok nettó kamatbevételeit. A Charles Schwab negyedéves profitja 47%-kal esett, részben a magasabb betéti költségek miatt 30%-kal visszaesett NII miatt.

A legnagyobb amerikai bankokhoz hasonlóan a regionális bankok is nagy egyszeri terheket számoltak el a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) betétbiztosítási alapjának feltöltésére, amire a tavalyi bankcsődök miatt kellett sort keríteni.

