Van egy milliomosklub Magyarországon, ahova 300 ezres fizetéssel te is bekerülhetsz

Közel 8000 milliárd forintos prémium banki vagyon és 600 ezret meghaladó ügyfélszámla – erős ütemben folytatódott a bővülés a prémium banki szolgáltatók számaiban tavaly. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján a „tagsághoz” havi szinten már 300 ezres fizetés is elég lehet, bár sok helyen változtak a prémium banki limitek, egyre inkább felfelé tolódik a küszöb. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de nem sokkal marad le mögötte az Erste. Miközben betörnek új szolgáltatók a piacra, vannak, akik felhagynak a prémium banki szolgáltatással.

A Portfolio prémium banki piacra kiterjedő, féléves gyakoriságú felmérésének célja, hogy a hazai nagybankokat és prémium szolgáltatókat megszólaltatva bemutassa az egyik legdinamikusabb növekedést mutató lakossági szegmens fontosabb jellemzőit.

8000 milliárd közelében a prémium banki vagyon

Hatalmas lendületet vett a hazai prémium banki szolgáltatók által kezelt vagyon gyarapodása tavaly:

December végén 7910 milliárd forintot kezeltek a szolgáltatók, ami fél év alatt közel 11%-os, egy év alatt pedig közel 21%-os (!) növekedést jelent.

Úgy tűnik tehát, hogy a kedvező piaci folyamatok a prémium banki állományokra is pozitív hatással voltak, miközben tavaly lezajlott a Takarékbak MBH Bankba történő integrációja is.

Fontos ugyanakkor kiemelni a prémium banki szegmensben rejlő üzleti potenciál kapcsán, hogy a közel 8000 milliárdos kezelt vagyon egyre közelít a privátbanki szegmens 9500 milliárdjához. Főleg úgy, hogy a privátbanki vagyon növekedési üteme a legtöbb esetben elmarad a prémium piacétól.

Az adatokat szolgáltatók közül

továbbra is az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont 1862 milliárd forinttal , ami fél év alatt 10, egy év alatt közel 21%-os bővülés,

, ami fél év alatt 10, egy év alatt közel 21%-os bővülés, ezt követi csak kevéssel lemaradva a második helyen az Erste , ahol a Prémium és a World szegmensben összesen 1748 milliárdot kezeltek december végén, ami féléves szinten közel 13%-os, éves szinten pedig több mint 21%-os vagyongyarapodás,

, ahol a Prémium és a World szegmensben december végén, ami féléves szinten közel 13%-os, éves szinten pedig több mint 21%-os vagyongyarapodás, a harmadik helyre pedig tavaly már a K&H fért fel 944 milliárd forint vagyonnal, ami fél év alatt közel 19, egy év alatt pedig közel 25%-os vagyonnövekedést jelent a szolgáltatónál.

A legnagyobb éves vagyonnövekedési ütemet a Hold Alapkezelő prémium szegmense mutatta fel 450%-kal, igaz, nagyon alacsony bázisról, de több mint ötszörözte kezelt vagyonát egy év alatt. A Hold 2022-ben indította útjára online prémium vagyonkezelési üzletágát. A Holdot az MBH prémium szegmense követi közel 92%-os növekedéssel, ami leginkább a Takarékbank tavalyi integrációjával magyarázható. A harmadik helyre a Gránit Alapkezelő (korábban Diófa) prémium üzletága fért fel, ahol 65%-kal tudott gyarapodni a prémium banki vagyon egy év alatt (szintén egy alacsonyabb bázisról).

A tavalyi évbe új adatszolgáltatóként jelent meg prémium banki összesítésünkben a VIG (korábban Aegon) Alapkezelő, amely online prémium banki szolgáltatást nyújt. Itt december végével közel 30 milliárdos állományt kezeltek.

Vannak más változások is a szolgáltatók listájában. Bár tavaly a féléves felmérésünkben még szerepelt az SPB Befektetési Zrt., a szolgáltató közlése szerint 2023-ban egy új növekedési stratégia megvalósításába kezdett, amelynek értelmében az elmúlt év során a kisegyenlegek leépítésre kerültek, és ezzel párhuzamosan a magasabb koncentráció irányába halad a társaság. Ennek eredményeképpen az SPB a jövőben a privátbanki ügyfelek kiszolgálására koncentrál.

A Bankholding létrejöttével a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank számai MBH név alatt összevontan szerepelnek.

A kezelt vagyon növekedési dinamikája tavaly jóval meghaladta az ügyfélszámlákét, nem véletlen, hogy az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon 13 millió forint fölé tudott emelkedni. Itt nagyobb mértékben megmutatkozik a prémium és privátbanki átlag ügyfélszámla közötti különbség, hiszen utóbbin 163 millió forint van.

600 ezer felett a prémium ügyfélszámlák

December végén az adatot közlő prémium szolgáltatók összesen 604,4 ezer ügyfélszámlát kezeltek, tehát fél éves szinten 5% körüli bővülést lehetett látni, éves szinten pedig 11%-ot, ami elmarad a vagyongyarapodás ütemétől.

Az adatok alapján a legtöbb szolgáltatónak sikerült új ügyfeleket bevonzani a rendszerbe, voltak azonban olyan szolgáltatók, ahol visszaesett tavaly a számlaszám. Ilyen volt a CIB és az Erste. A CIB és az Erste esetében azonban a csökkenés a tavalyi limitemelésre vezethető vissza.

Kiemelkedik

megint csak a Hold , ahol egy év alatt 420%-kal, 300-ról 1560-ra nőtt az ügyfélszámlák száma (alacsony tehát a bázis, ez okozza a nagy megugrást);

, ahol egy év alatt 420%-kal, 300-ról 1560-ra nőtt az ügyfélszámlák száma (alacsony tehát a bázis, ez okozza a nagy megugrást); a Gránit (korábban Diófa) Alapkezelő, ahol több mint 63%-kal 771-re nőtt a számlaszám (itt szintén alacsony a bázis);

(korábban Diófa) Alapkezelő, ahol több mint 63%-kal 771-re nőtt a számlaszám (itt szintén alacsony a bázis); valamint az MBH, ahol az egyesülést követően 60%-kal 33,6 ezerre nőtt a prémium ügyfélszámlák száma.

Az adatokat közlő szolgáltatók között ügyfélszámlákat tekintve az OTP, az UniCredit és a K&H az első három sorrendje.

Már havi 300 ezres fizetéstől prémium ügyfél lehetsz

A prémium szolgáltatók adatközlése alapján

5-50 millió forintos megtakarítás vagy havi szinten 300 ezer- egymillió forintos jóváírás kell ahhoz, hogy valaki prémium ügyfél lehessen.

Látható tehát, hogy igen nagy a szórás a szolgáltatók belépési limitjei között.

Tavaly ráadásul több szolgáltatónál is változás volt a limitekben:

Az év első felében az Erste esetében a Prémium és a World szegmens limitjei is emelkedtek . A Prémium esetében a korábbi 10 milliós megtakarítási alsó limitet 15 millióra emelték, ezzel párhuzamosan az, aki inkább a jövedelemjóváírást teljesítené, annak a korábbi havi 500 ezer helyett már egymillió forintos jóváírást kell tudnia felmutatni (a Prémium szolgáltatást csak 40 éves kor alatt lehet igénybe venni). A World szegmensben pedig a korábbi 35 milliós belépési küszöböt a bank tavaly 50 millióra emelte (hasonlóan emelte limitjét a bank a privátbanki szegmensben is).

. A Prémium esetében a korábbi 10 milliós megtakarítási alsó limitet 15 millióra emelték, ezzel párhuzamosan az, aki inkább a jövedelemjóváírást teljesítené, annak a korábbi havi 500 ezer helyett már egymillió forintos jóváírást kell tudnia felmutatni (a Prémium szolgáltatást csak 40 éves kor alatt lehet igénybe venni). A World szegmensben pedig a korábbi 35 milliós belépési küszöböt a bank tavaly 50 millióra emelte (hasonlóan emelte limitjét a bank a privátbanki szegmensben is). Limitemelés volt még a CIB Banknál is az első félévben , ahol a korábbi 9 milliós megtakarítási alsó limitet 10 millióra emelték, aki pedig a jövedelemjóváírást teljesítené, annak a korábbi havi 450 ezer helyett már 700 ezer forintos jóváírást kell felmutatnia.

, ahol a korábbi 9 milliós megtakarítási alsó limitet 10 millióra emelték, aki pedig a jövedelemjóváírást teljesítené, annak a korábbi havi 450 ezer helyett már 700 ezer forintos jóváírást kell felmutatnia. A második félévben az OTP is lépett : 2023. október előtti 7,5 milliós limit októbertől 10 millió forintra emelkedett, a havi jövedelem-jóváírás pedig 500 ezerről 700 ezerre módosult.

: 2023. október előtti 7,5 milliós limit októbertől 10 millió forintra emelkedett, a havi jövedelem-jóváírás pedig 500 ezerről 700 ezerre módosult. Új adatszolgáltatóként jelent meg mostani felmérésünkben a VIG (korábban Aegon) Alapkezelő, ahol a prémium banki szolgáltatás 3,5 millió forintos megtakarítási limittől vehető igénybe.

mostani felmérésünkben ahol a prémium banki szolgáltatás 3,5 millió forintos megtakarítási limittől vehető igénybe. Érdemes külön kitérni a Hold Alapkezelőre, amelynél az online vagyonkezelésnél nincs meghatározva belépési limit.

A számokból kiolvasható, hogy egyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (a K&H-nál és a Generalinál például már 30 millióval, az OTP-nél akár 20 millióval is privátbanki ügyféllé lehet válni), igaz, 50 millió forint alatti limittel egyre kevesebb privátbanki szolgáltató rendelkezik a piacon, sőt, egyre inkább terjed a legalább 100 milliós belépési küszöb.

Az alábbi táblázatban azt is feltüntettük, hogy egy ügyfélszámlára lebontva mely szolgáltatónál milyen átlagvagyonok vannak. Látható, hogy

az Ersténél van a legmagasabb átlagvagyon 30 milliót meghaladó összeggel;

30 milliót meghaladó összeggel; ezt követi a Gránit Alapkezelő több mint 28 millióval;

több mint 28 millióval; a harmadik helyre az MBH Bank jött be több mint 23 milliós átlagvagyonnal.

Ismét a vidékiek vannak túlsúlyban

Tavaly egyértelműen a vidékiek kerültek túlsúlyba a prémium banki ügyfelek körében tavaly, a szolgáltatók adatközlése szerint december végével a vidéki ügyfelek a prémium ügyfélbázis 53%-át adták, a fennmaradó 47%-ot pedig a fővárosiak alkották.

Megugrott a befektetési alapok súlya

December végére a prémium banki ügyfélportfóliók már 63%-át tették ki a befektetési alapok, jelentősen növelve ezzel a vezetést a készpénz előtt. A befektetési alapok ilyen magas súlyának oka, hogy van olyan szolgáltató, ahol a vagyont 100%-ban ezekbe allokálják. Ugyanakkor a készpénz és bankbetét így is a második helyen szerepel, a prémium portfóliók 24%-a gyakorlatilag semmit nem hoz a konyhára, és ami még rosszabb, hogy inkább viszi el onnan a pénzt, tekintve, hogy tavaly 17,6%-os átlagos inflációval találkoztunk Magyarországon. Jó hír viszont, hogy a 2022 év végi 31%-ról 24%-ra csökkent a készpénz aránya.

Mindeközben a kötvények aránya stagnált tavaly 12,6%-on, míg a részvények aránya enyhe visszaesést mutatott. Úgy tűnik tehát, hogy a prémium banki portfóliók kockázatvállalása óvatosan, de emelkedik.

Megosztott, de bizakodó a szektor a jövőt illetően

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények a saját és a piaci vagyon tekintetében is megoszlanak: egyéves időtávon saját vagyon tekintetében a válaszadók többsége a 12-16%, illetve a 16% feletti növekedésre tette le a voksát. A piaci vagyon növekedése kapcsán azonban nem lehet egyértelmű állásfoglalásról beszélni, igaz, összességében itt is jelentősebb bővülésre számítanak:

Hároméves időtávon a többség 4-12% közötti bővülést prognosztizál saját kezelt vagyonát tekintve, míg a piac kapcsán megint csak megoszlanak a vélemények:

A prémium szektorra leselkedő kockázatok közül a hazai gazdaságpolitika és szabályozói/piaci környezet jelenti a legnagyobb fejfájást, de aggódnak a szolgáltatók a magyar gazdaság helyzete és a pénz/tőkepiaci környezet megváltozása miatt is.

A Portfolio kérdésére a szolgáltatók kifejtették, hogy

A közeljövő egyik legfontosabb kockázata a hazai gazdaságpolitika alakulása és annak a prémium ügyfélkör jövedelmeire, megtakarítási képességére vonatkozó hatása. A hazai gazdaságpolitika mozgástere többek között a növekedés felpörgetésében, a költségvetési hiány lazán tartásában van. Kérdés miként tud alkalmazkodni a magyar gazdaság a gyorsan változó gyártási igényekre, a nemzetközi lassulásra, recessziós félelmekre, a nemzetközi fogyasztás csökkenésére – írják.

és annak a prémium ügyfélkör jövedelmeire, megtakarítási képességére vonatkozó hatása. A hazai gazdaságpolitika mozgástere többek között a növekedés felpörgetésében, a költségvetési hiány lazán tartásában van. Kérdés miként tud alkalmazkodni a magyar gazdaság a gyorsan változó gyártási igényekre, a nemzetközi lassulásra, recessziós félelmekre, a nemzetközi fogyasztás csökkenésére – írják. Többen is kiemelték, hogy 2023 az elkényeztetés éve volt a kötvénybefektetők számára . Magasra került a bázis, és bár a 15% feletti állampapírhozamok kora gyorsan elmúlt, az ügyfelek igénye továbbra is a magas hozam kockázatmentesen. Óvni kell majd attól a megtakarítókat, hogy feleslegesen nagyobb kockázatot vállaljanak. Van, aki azt emelte ki ennek kapcsán, hogy a csökkenő kamatkörnyezet a csökkenő inflációs környezet ellenére negatív pszichológiai hatással lesz az ügyfélkörre. Szakmailag fontos etikai mérce lesz minden szolgáltató számára, hogy a kötvényalapokat idén ne a múltbeli hozamok alapján értékesítsék az ügyfeleknek.

. Magasra került a bázis, és bár a 15% feletti állampapírhozamok kora gyorsan elmúlt, az ügyfelek igénye továbbra is a magas hozam kockázatmentesen. Óvni kell majd attól a megtakarítókat, hogy feleslegesen nagyobb kockázatot vállaljanak. Van, aki azt emelte ki ennek kapcsán, hogy a csökkenő kamatkörnyezet a csökkenő inflációs környezet ellenére negatív pszichológiai hatással lesz az ügyfélkörre. Szakmailag fontos etikai mérce lesz minden szolgáltató számára, hogy a kötvényalapokat idén ne a múltbeli hozamok alapján értékesítsék az ügyfeleknek. Voltak olyan szolgáltatók, akik a folyamatosan változó szabályozói környezet kihívásait emelték ki, az annak történő megfelelés erőforrást von el más területektől.

