Új szinten folyik a harc az ügyfelekért: fényes jövőt jósolnak a bankok nagy ellenségeinek

Az elmúlt évtizedben a technológiai fejlődés és az innováció a fintechszektort a pénzügyi szolgáltatások pereméről a pénzügyi szolgáltatások élvonalába emelte. A covid-járvány utáni fintech-boom ugyan gyors és szomorú véget ért 2022-ben, ám a kijózanodás után újra fényes jövő előtt állnak a fintechek - vélik a McKinsey tanácsadói. A kulcs ugyanakkor ehhez nem az eddig jellemző hipernövekedés, hanem a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a költségek kordában tartása lesz.

Szépen nőtt a fintechszektor

A fintech szektor növekedése gyors és viharos volt, amit a bankszektor erőteljes növekedése, a gyors digitalizáció, az ügyfelek változó preferenciái, valamint a befektetők és a szabályozó hatóságok növekvő támogatása is hajtott. Az évtizedben a fintechek innovatív, differenciált és ügyfélközpontú értékajánlatokkal, együttműködésre alapozott üzleti modelljeikkel, valamint képzett és agilis csapataikkal alapvetően átalakították a pénzügyi szolgáltatások egyes területeit.

2023 júliusában a tőzsdén jegyzett fintechek már mintegy 550 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkeztek, ami kétszeres növekedés 2019-hez képest.Tavaly júliusban több mint 272 fintech unikornis létezett, hétszer több, mint 2019-ben:

a fintech unikornisok együttes értéke már 936 milliárd dollár volt.

A tanácsadó szerint a bankszektor még mindig alapvető szerkezetátalakulás előtt áll. A digitális transzformáció már nem csak cél, hanem sok területen már meg is érkeztek ide a pénzintézetek:

a világon az ügyfél és a bankok közötti interakciók mintegy 73 százaléka ma már digitális csatornákon keresztül zajlik.

A McKinsey szerint három téma fogja alakítani a fintech növekedés következő fejezetét:

Először is, a fintechek továbbra is profitálni fognak a bankszektor radikális átalakulásából, a gyors digitális átállásból és az e-kereskedelem növekedéséből világszerte, különösen a fejlődő gazdaságokban.

Másodszor, a fintecheknek még mindig van lehetőségük további növekedésre a bővülő pénzügyi szolgáltatási ökoszisztémában.

Végül, nem minden fintechet érint egyformán a piaci korrekció: bizonyos vertikális területeken és a növekedés bizonyos szakaszaiban lévő fintechek ellenállóbbak, mint társaik.

Felfutás után jött a kijózanodás

A fintech-iparág 2021-ben a világjárvány által kiváltott digitalizációs kényszer és a likviditásban bővelkedő pénzügyi rendszernek köszönhetően látványosan virágzott. A fintechek kockázatitőke-finanszírozása 2020-hoz képest 177 százalékkal, 92 milliárd dollárra nőtt, a tranzakciók száma pedig 19 százalékkal emelkedett.

Forrás: McKinsey

Ám ezt követően a fintech-boom megtorpant: a tőzsdén jegyzett fintechek több milliárd dollárt veszítettek a piaci kapitalizációjukból, a kockázatitőke-finanszírozás pedig szektorokon átívelő módon is nagyot zuhant.

A fintech kockázatitőke-finanszírozás 40 százalékkal esett vissza az előző évhez képest, az említett 92 milliárd dollárról 55 milliárd dollárra esett.

Ötéves időszakot vizsgálva azonban a fintech-finanszírozás aránya a teljes VC-finanszírozáson belül meglehetősen stabilan 12 százalékon maradt, és 2022-ben mindössze 0,5 százalékpontos csökkenést regisztrált.

A növekedési szakaszban (C sorozat és azon túl) lévő vállalatok mutatták a legnagyobb érzékenységet a finanszírozási visszaesésre, itt 50 százalékos csökkenést szenvedtek el a cégek. Eközben a korai magvető és pre-seed szakaszban lévő fintechek ellenállóbbak voltak, és 26 százalékkal növelték a finanszírozást az előző évhez képest. A korai és pre-seed szakaszban lévő cégek finanszírozási teljesítménye a hosszabb lejárati idő következménye volt, ami több időt ad az induló vállalkozásoknak arra, hogy átvészeljék a gazdasági bizonytalansági időszakokat, és az esetleges eladás előtt behozzák a veszteségeket.

Egy másik érdekes tény, hogy a B2B fintech szegmensek finanszírozása 2022-ben rugalmasabb volt, mint a B2C szegmenseké, és a finanszírozás előbbinél kisebb mértékben csökkent. A két legkevésbé érintett B2B terület a BaaS (a bankolás, mint szolgáltatás) és a beágyazott finanszírozás (embedded finance), valamint a vállalati szolgáltatások voltak. E két ágazatban a finanszírozás 24, illetve 26 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ezzel szemben például a pénzforgalomra összpontosító fintechek finanszírozása 50 százalékkal esett vissza. A teljes fintech-finanszírozásból még így is a fizetési szektor és a hitelezés kapta a legnagyobb részesedést.

Fényes jövő előtt

Előre tekintve a fintech-iparág továbbra is kihívásokkal teli jövő elé néz, de számos lehetőség vár még kiaknázásra. A McKinsey kutatása azt mutatja, hogy a fintech iparág bevételei 2022 és 2028 között várhatóan csaknem háromszor gyorsabban nőnek, mint a hagyományos bankszektorban:

A hagyományos bankszektor évi 6 százalékos bevételnövekedéséhez képest a fintechek a következő öt évben 15 százalékos éves bevételnövekedést könyvelhetnek el.

Forrás: McKinsey

Bár a fintech penetráció a feltörekvő piacokon már most is magasabb, a további növekedési potenciálját néhány trend is alátámasztja. E gazdaságok közül sokan nem férnek hozzá a hagyományos banki szolgáltatásokhoz, és magas a banki szolgáltatásokhoz nehezen vagy egyáltalán hozzá nem férő lakosok (alulbankoltak) aránya. A fintechek sikeresen szólították meg ezt a réteget, Brazíliában például a felnőtt lakosság 46 százaléka használja a Nubankot, egy fintech bankot Latin-Amerikában - ez az arány kétszerese a két évvel ezelőtti aránynak.

A bevételnövekedés nagy részét a feltörekvő piacok fogják táplálni.

Az afrikai, ázsiai-csendes-óceáni (Kína nélkül), latin-amerikai és közel-keleti fintech bevételek 2022-ben a fintech szektor globális bevételeinek 15 százalékát tették ki. A McKinsey becslései szerint 2028-ra összességében 29 százalékra fog nőni a szegmens súlya. Másrészt Észak-Amerika súlya, amely jelenleg a világ fintech bevételeinek 48 százalékát adja, 2028-ra várhatóan 41 százalékra csökken - jegyzik meg a jelentésben.

A kulcs a költségek kordában tartása

A tanácsadó szerint a mindenáron való növekedés napjai az iparág mögött vannak, legalábbis egyelőre. A orlátozott likviditással jellemezhető környezetben a fintechek és befektetőik a nyereségességre helyezik a hangsúlyt, nem csupán az ügyfélszám vagy a teljes bevétel növekedésére.

A fintecheknél a célzott költségmegtakarítás mára nagyobb prioritássá vált, és ezt visszaigazolják a számok is:

Forrás: McKinsey

A tanácsadó kutatásai szerint a tőzsdén jegyzett fintechek 50 százaléka 2022-ben nyereséges volt. A legfontosabb megkülönböztető tényező a nyereséges és a nem nyereséges fintechek között a költséggazdálkodás volt. Míg mindkét kategória 13 százalékos éves bevételnövekedést könyvelhetett el, a nyereséges fintechek átlagosan 3 százalékos költségcsökkenést értek el. A nem nyereséges fintecheknél ezzel szemben a költségek 27 százalékkal nőttek.

A múltban azokat a fintecheket jutalmazták a befektetők, amelyek mindenáron növekedést mutattak, ami egészséges értékelésekhez vezetett. De most az üzlet fenntarthatóságáról és a nyereségességről van szó

- vélekedett a McKinseynek az egyik befektető.

