Új nemzetközi pénzküldő szolgáltatást indít a Revolut

Portfolio 2024. január 23. 08:48

A Revolut elindította a Mobiltárcák nevű szolgáltatását, amellyel az ügyfelek közvetlenül a Revolut alkalmazásból küldhetnek pénzt bKash- és M-Pesa-fiókokba, azaz Kenyába és Bangladesbe, - közölte a társaság. A szolgáltatás megkerüli a hagyományos átutalási rendszereket, és később más mobiltárcákat is intergálnak majd a tervek szerint. Két nagy piacra lép be a Revolut, ami a társaság bevételszerzési képességét is javíthatja.