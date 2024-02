Egekben az UniCredit nyeresége, az egészet kifizetik a részvényeseknek

Az elemzők által várt 1,2 milliárdnál jóval nagyobb, 2,8 milliárd eurós nyereséget ért el a negyedik negyedévben az olasz UniCredit bankcsoport. Az év egészében elért 8,6 milliárd euróból a magyar leánybank 233 millió eurót hozott.

A kiváló eredményeket látva a menedzsment úgy döntött, hogy a tavalyi 8,6 milliárd eurós nyereség 100%-át megtéríti a részvényeseknek, az idei évtől pedig 90%-os kifizetési arányt vezet be – írja a Reuters. Arra is ígéretet tett a társaság, hogy 2024-ben is el fogja érni a tavalyi eredményt.

A nettó nyereség az október-decemberi időszakban 2,8 milliárd euró volt, több mint kétszerese a bank által megadott elemzői konszenzusban szereplő 1,2 milliárd eurós előrejelzésnek. A kedvező eredmény annak köszönhető, hogy a bevételek, a működési költségek és a hitelezési értékvesztések is kedvezőbben alakultak az elemzők által vártnál.

A bank közleménye és közzétett számai szerint

a 8,6 milliárd euró nettó nyereség több mint 50%-kal magasabb, mint az előző évi,

ez 16,6%-os, többlettőkével korrigálva 20,5%-os RoTE-t jelent 13%-os CET1 tőkemutató mellett,

a nettó kamatbevételek 31%-kal 14,005 milliárd euróra emelkedtek, a nettó díj- és jutalékbevételek viszont 2,1%-kal 7,463 milliárd euróra csökkentek tavaly,

hitelezési céltartalékként a tavalyelőtti 1,894 milliárd euró után ezúttal 548 millió eurót számoltak el, az integrációs költségek viszont 324 millió euróról 1,060 milliárd euróra emelkedtek,

kiváló, 39,7%-os költség-bevétel arányt értek el,

időközi osztalékfizetést és részvény-visszavásárlást terveznek összesen mintegy 10 milliárd euró értékben idén 10%-os osztalékhozam mellett.

Az év egészében elért 8,6 milliárd eurós nyereségből a magyar leánybank 233 millió eurót hozott az egy évvel korábbi 195 millió euró után. Az elmúlt egy évben 46%-ot emelkedett az UniCredit árfolyama, a gyorsjelentésre ismét pozitív részvénypiaci reakció várható.

