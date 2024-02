Több száz bankfiókot nyit és 3500 embert vesz fel a legnagyobb amerikai bank

A JP Morgan közölte, hogy a terjeszkedéssel több milliárd dolláros elkötelezettséget vállal. A beruházás részeként mintegy 1700 helyszínt újítanak fel, így 2021 óta összesen 3000 fiókot korszerűsítenek.

Több mint 20 olyan JP Morgan bankfiók építése is folyamatban van, amely elsősorban a tehetős ügyfeleket szolgálná ki, köztük egy a New York-i Columbus Circle-nél és egy a San Franciscó-i Pine Streeten. A legtöbbet korábban a First Republic működtette, az a csődbe ment bank, amelyet a JP Morgan tavaly vásárolt meg.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock