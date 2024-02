Váratlan húzás a OTP-től: a tavalyi inflációnál jóval kisebb mértékben drágít a bank

Több más bankkal ellentétben az OTP Bank a tavalyi éves inflációnál jóval kisebb mértékben, egyszámjegyű mértékben növeli számlacsomagjainak a díját.

A Központi Statisztikai Hivatal a tavalyi évre 17,6 %-os inflációt állapított meg. A bankoknak lehetősége van akár az inflációt elérő szinten emelni a számlavezetési díjakat, ezt többen meg is teszik különféle időpontokban:

Az OTP Bank viszont a digitális, elektronikus átutalásoknál egyszámjegyű, a többi díjnál differenciált ármódosítást hajt végre 2024. március 1-től lakossági ügyfeleinél. Ez azt jelenti, hogy

az átlagos bankolási szokásokkal rendelkező ügyfelek többsége egyszámjegyű emelést fog érzékelni az előző évben kifizetett banki díjaihoz képest

– közölte a bank.

A legnagyobb magyar baknál egyes szolgáltatásoknál továbbra is marad a díjmentesség (ilyen az OTP Junior Számla), az online utalások esetében minden ügyfél számára továbbra is megmarad az akciós díjmentesség 20 000 forint alatti utalások esetében, havonta összesen 500 000 forint összegig, amihez az ügyfeleknek igényelniük kell a megfelelő kedvezményelemet. Továbbra is lehetőség van a banknál középárfolyamon történő külföldi bankkártyás vásárlásra is a megfelelő számlacsomaggal.

Az új díjak 2024. február 9 -től a hitelintézet érintett termékoldalain a hirdetményekben vagy a kondíciók aloldalon találhatóak meg - közölte a hitelintézet.

