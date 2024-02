Az EKB is aggódik a kereskedelmi ingatlanok banki kockázatai miatt

A felügyeleti hatóság az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kockázatok kezelésére a bankokkal folytatott egyeztetések során. Bár az idei felülvizsgálatok alapján bevezetendő egyedi követelmények valószínűleg csak jövőre lépnek életbe, a korai figyelmeztetések is az ebből az eszközosztályból származó veszteségek korlátozását szolgálhatják.

A kereskedelmi ingatlanok szektora számos fejlett és feltörekvő piacon, például az USA-ban, Németországban és Kínában is gyengélkedik. A megugrott kamatlábak, a távmunka elterjedése és a kiskereskedelem problémái is növelték a szektor kockáztatait. Az EKB már hosszú ideje figyelmeztet, hogy a bankok túl nagy kockázatot vállalnak itt, 2023 decemberében is felhívta a figyelmet arra, hogy a hitelintézetek túlértékelték biztosítékaikat.

Címlapkép forrása: Getty Images