Nagy bajok vannak az európai ingatlanpiacon, súlyos eurómilliárdokat bukhatnak a bankok

Mintegy 1400 milliárd eurónyi hitellel rendelkeznek Európa bankjai a gyengélkedő kereskedelmiingatlan-szektorban, ami most azért nagyon gond, mert meredeken zuhannak az irodaárak, szaporodnak a fizetésképtelenségi ügyek, és egyre jobban aggódnak e kitettségek miatt a befektetők, hitelminősítők. A legsúlyosabb állapotban a német kereskedelmiingatlan-szektor van, amelyen ráadásul a pénzügyileg törékeny tartományi bankok is jelentős kitettséggel rendelkeznek.

Németországban a friss adatok szerint tavaly 10,2%-kal csökkent a kereskedelmi ingatlanok átlagára, ami az elmúlt évtizedek legsúlyosabb ingatlanpiaci visszaesését jelenti. Nő a fizetésképtelen cégek aránya, sorra állnak le az építkezések, és egymás után fagynak be az ingatlanügyletek – foglalta össze a helyzetet a Reuters.

Az elmúlt évtizedben az alacsony kamatok eurómilliárdokat vonzottak a piacra. A német gazdaság teljesítményének ma mintegy ötödét biztosítja az ingatlanszektor, és az európai bankok 1400 milliárd eurós kereskedelmi-ingatlanállományán belül is mintegy egyötöd a német bankok aránya.

A fedezetek árának a csökkenése és a nemfizetések arányának a növekedése mára nagyon óvatossá tette a bankokat, így egyre szűkebb refinanszírozási és hitelfelvételi lehetőségekkel találkoznak a szektorban működő vállalatok. A jelenség az USA-ban is aktuális, Európában pedig a francia és a holland bankokra is kihat, ezek a kontinens legnagyobb ingatlanfinanszírozói közé tartoznak (sorrendben a Rabobank, a BNP Paribas és a Credit Agricole a legnagyobb). A németek abban speciálisak a Moody’s szerint, hogy nekik az amerikai kereskedelmi ingatlanok szintén gyengélkedő piacán is jelentős közvetlen kitettségük van.

Németországban a Deutsche Bank rendelkezik a legtöbb kereskedelmiingatlan-hitellel, majd két állami hátterű tartományi bank, az LBBW és a Bayerische Landesbank következik.

A Deutsche Bank az amerikai kereskedelmi ingatlanok piacán is 17 milliárd eurónyi kitettséggel bír, ami teljes állományának a több mint 3%-a, és az európai bankok által az USA-ban kihelyezett 76 milliárd eurós hitelállomány egyötöde. A Commerzbank csütörtöki gyorsjelentése kapcsán közölte, hogy a teljes kereskedelmiingatlan-piacon 9 milliárd eurós a kitettsége.

Németország egyik vezető (hatodik legnagyobb) ingatlanfinanszírozója a Deutsche Pfandbriefbank, amelyet több mint egy évtizeddel ezelőtt, a globális pénzügyi válság után hoztak létre. A bank közlése szerint hitelállományának 15%-át adja az az 5 milliárd eurós portfólió, amit az amerikai kereskedelmi ingatlanok piacán helyezett ki. A múlt héten derült ki, hogy a társaság megduplázta kockázati céltartalékát, a részvénypiac erre érzékenyen reagált, így idén már 29%-ot veszített piaci értékéből a társaság. Szerdán az S&P is leminősítette a bankot kereskedelmiingatlan-hiteleinek kockázatai miatt, negatív kilátást fűzve a besoroláshoz.

Ami a jövőt illeti, elemzők szerint az ingatlanárak még tovább eshetnek, a mostani árak ugyanis még azt tükrözik, hogy az eladói oldal csodára vár, így kevés a tranzakció. Bár a piacon év közepe tájára remélik a fordulat megérkezését, mások 2025-ig tartó romló tendenciát jósolnak. A kamatlábak csökkenése biztosan enyhülést hoz majd a piacon, az EKB novemberi előrejelzése szerint viszont az ingatlanpiaci visszaesés akár évekig is eltarthat. Ugyanakkor a központi bank megnyugtató módon azt is jelezte, hogy az ágazat nem elég nagy ahhoz, hogy rendszerszintű kockázatot jelentsen a bankok számára.

