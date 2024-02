Valamit nagyon másképp csinál az UniCredit és a CIB anyabankja

Portfolio 2024. február 16. 09:13

Rekordszintű éves nyereségről számolt be mindkét nagy olasz bank, az UniCredit és az Intesa Sanpaolo is a múlt heti gyorsjelentésében, ugyanakkor fény derült a céltartalékokkal kapcsolatos eltérő politikájukra is – hívta fel a figyelmet a Reuters.