Más-mást írtak elő a banki tőkeszabályokra a bázeliek és az EU

Hamarosan megjelenik a bankok új európai tőkekövetelmény-szabályozása, amelynek egyik fő kérdése, hogy az európai szabályok mennyiben térjenek el a bázeli ajánlásoktól. Bár az előbbi kidolgozása során a fő vezérlőelv az volt, hogy minél kevesebb legyen az eltérés, de a tervezetben, illetve a már hatályos előírásokban számos olyan példát láthatunk, ahol az EU szabályrendszere szigorúbb vagy megengedőbb lesz, mint a bázeli ajánlások. A legfontosabb várható eltéréseket és azok indokait foglaltuk össze.

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2017 decemberében fogadta el a Bázel III végleges ajánlását, amelynek fő célja az volt, hogy a 2008-as globális pénzügyi válság tapasztalatai alapján még biztonságosabbá tegye a bankok működését. E szabályozói válaszok közé elsősorban a hitelkockázati sztenderd módszer kockázatérzékenyebbé tétele, a belső modellek alkalmazhatósági lehetőségeinek a szűkítése, egy megreformált működési kockázati tőkekövetelmény számítás és a belső modellek alkalmazásával elérhető tőkekövetelmény megtakarítást korlátozó output floor bevezetése tartozott.

Mivel a Bázeli Bizottság ajánlásai önmagukban nem kötelező érvényűek, ezért az egyes országoknak azokat a saját jogszabályaikban kell meghatározniuk. Az Európai Unióban erre elsősorban a tőkekövetelmény irányelv (CRD) és a tőkekövetelmény rendelet (CRR) módosításaival kerül sor. A CRD módosításait később az összes tagállamnak át kell ültetnie saját jogszabályaiba, a CRR viszont rendeleti formája miatt közvetlenül alkalmazandó valamennyi EU-tagállamban.

Az EU Bizottsága még 2021 októberében tette közzé a CRR3/CRD6 módosítási javaslatait, és azóta számos szakmai egyeztetésre került sor a jogalkotók között. 2023 decemberére sikerült elérni olyan kompromisszumos szövegjavaslatot, amelyben az Európai Parlament és az Európai Tanács szakértői megegyeztek. Bár a végleges szövegekhez e testületek hivatalos jóváhagyására is szükség van, de a kompromisszumos szövegjavaslat, az uniós jogi internetes portálon (EUR-Lex) is hozzáférhető.

A CRR és a CRD módosítási tervezeteinek előkészítése során kulcskérdés volt, hogy azoknak mennyiben kell tükrözniük a Bázeli Bizottság ajánlását, és mennyiben tartalmazhatnak attól való eltéréseket. A bázeli ajánlások célja a globális sztenderdek meghatározása. Minden különbség, ahol az európai szabályozás gyengébb követelményeket fogalmaz meg, támadási lehetőséget ad a kritikusoknak, akik szerint az EU bankszabályozása nem kellően prudens. E kritikák különösen válsághelyzetben erősödhetnek fel, ami már önmagában is gyengítheti az EU bankrendszer válságoknak való ellenállóképességét.

Bizonyos eltérések alkalmazása mégis szükségszerű, mivel a bázeli ajánlások a nagy, nemzetközileg is aktív bankokra vonatkoznak, amíg az EU jogszabályait valamennyi, az EU-ban bejegyzett hitelintézetnek, így akár a legkisebb szövetkezeti hitelintézetnek is alkalmaznia kell. Ez lényeges különbség például az USA bankszabályozásához képest, ahol a bázeli ajánlásokat eleve csak a legnagyobb bankokra alkalmazzák.

További eltéréseket pedig a speciális európai piaci körülmények, vagy akár egyes tagállamok gazdasági érdekei is magyarázhatnak. Vannak olyan európai szabályok is, amelyek szigorúbbak, mint a bázeli ajánlások, és a tényleges hatás megállapítását nem könnyíti, hogy a pozitív és a negatív hatások összessége egyedi bankokra nézve az adott bank konkrét üzleti modellje és pénzügyi helyzete miatt akár jelentősen különbözhet is.

A CRR és a CRD módosítására most közzétett kompromisszumos szövegjavaslat még nem végleges, és a bázeli ajánlásoknak való megfelelést végső soron majd az is befolyásolja, hogy az Európai Bankhatóság (EBA) hogyan teljesíti azokat a számos témakörben kapott mandátumait, amelyek végrehajtási rendeletek (RTS-ek és ITS-ek), iránymutatások, valamint jelentések kidolgozására vonatkoznak. A kompromisszumos szövegből az látszik, hogy továbbra is sok, és hatásait tekintve is jelentősnek mondható eltérés lesz majd az EU bankszabályozás és a bázeli ajánlás között.

A Bázel III végleges és a CRR/CRD közötti várható eltérések közé részben olyan szabályok tartoznak, amelyek kapcsán a CRR/CRD jelenleg is enyhébb, mint a Bázel III, Ezek a módosított rendeletben és irányelvben is megmaradnak.

A CRR-ben szereplő, a pandémia miatt bevezetett átmeneti szabály, amely lehetővé tette, hogy a bankok az állampapírokon elért nyereségeket és veszteségeket átmenetileg figyelmen kívül hagyják az elsődleges alapvető tőke számítása során, 2022 végén lejárt, de a CRR3 meghosszabbítja majd 2025 végéig.

A jelenleg hatályos CRR alapján az EU központi kormányzattal szembeni, más EU tagállam pénznemében fennálló kitettség átmeneti kedvezményes kockázati súlyozása 2024 végén szintén lejárt volna, ezt a CRR3 várhatóan 2026 végéig meg fogja hosszabbítani. Ugyanezen kitettségek vonatkozásában a hatályos CRR alapján 2025 végén lejáró magasabb nagykockázat-vállalási korlátok 2027 végéig kerülnek meghosszabbításra. Ezek az átmeneti szabályok Magyarországon elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott euró alapú kötvények, illetve euróban vállalt garanciák miatt fontosak.

A CRR-ben szereplő, a kis és középvállalkozásokkal szembeni kitettségek 2,5 millió EUR alatti részére vonatkozó 0,7619-es SME faktor továbbra is alkalmazható lesz, ami lényegesen kedvezőbb, mint a Bázel III végleges ajánlásban szereplő 85%-os kockázati súly. Érdekesség, hogy a CRR-ben ez az SME faktor továbbra is az átmeneti rendelkezések között szerepel, de úgy, hogy nem tartozik hozzá lejárati idő.

Már a jelenlegi CRR is tartalmazza egy 75%-os ISF faktor alkalmazásának lehetőségét az infrastruktúra fejlesztést támogató kitettségekre (501a. cikk). Bár az ISF faktor alkalmazásához nagyon sok feltételnek meg kell felelni, ez mégis kedvezményes súlyozási lehetőséget biztosít a bázeli ajánláshoz képest. Ráadásul a CRR3 könnyíti majd azt a jelenleg még alkalmazott feltételt, hogy az infrastrukturális beruházásnak környezetvédelmi jellegűnek kell lennie, a CRR3 szerint ugyanis ezt a feltételt majd csak a 2025. január 1-ét követően nyújtott hitelekre kell alkalmazni.

A fentieken túlmenően a jelenleg hatályos CRR számos, a kis és nem komplex intézményekre vonatkozó, az arányosság elve alapján adott kedvezményeket is tartalmaz (pl. felügyeleti adatszolgáltatás, nyilvánosságra hozatal), amelyek a CRR3-at követően is hatályban maradnak.

A Bázel III végleges ajánlás és a CRR/CRD közötti eltérések közé olyan szabályok is tartoznak, amelyek esetében a CRR/CRD jelenleg is szigorúbb, mint a Bázel III végleges ajánlás, és amely szabályok a CRR3/CRD6-ot követően is megmaradnak. Ezek közül két jelentősebb tőkepuffer-követelményt érdemes megemlíteni. Míg a bázeli ajánlásokban csak a globálisan rendszerszinten jelentős G-SII intézményekre határoztak meg magasabb tőkepuffert, addig az EU bankszabályozása alapján a nemzeti makroprudenciális felügyeleti hatóságok az egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre is O-SII tőkepuffer követelményt írnak elő. Ennek megfelelően jelenleg Magyarországon az MNB hét, a magyar piacon jelentős hitelintézet vonatkozásában írt elő ilyen tőkepuffer követelményt. Szintén EU sajátosság, és a bázeli ajánlásokban nem szerepel, hogy a makroprudenciális felügyeleti hatóság az általa beazonosított rendszerszintű kockázatokra rendszerkockázati tőkepuffert határozhat meg.

Jelentős eltérést jelent a CRR3/CRD6 hatályba lépése, hiszen

a Bázel III végleges ajánlást 2023. január 1-től kellene alkalmazni, míg a CRR3 legkorábbi hatályba lépési dátuma 2025. január 1. lesz.

A CRD6 nemzeti implementálására pedig ennél is hosszabb idő áll majd a tagállamok rendelkezésére, várhatóan a kihirdetést követő 18 hónap. Mindez azt jelenti, hogy az EU a bázeli ajánlásokat az elvárthoz képest jóval később fogja teljesíteni.

A CRR3 számos egyéb esetben is olyan átmeneti időszakokat határoz meg, amelyek miatt elhúzódik a bázeli ajánlások átvétele. A 2017-es bázeli ajánlás módosításainak egyik legfontosabb eleme az output floor követelménye. Ez azt írja elő, hogy a hitelkockázati tőkekövetelmény-számításra belső modellt alkalmazó bankok hitelkockázati tőkekövetelménye nem lehet alacsonyabb, mint a sztenderd módszer szerint számított tőkekövetelmény 72,5%-a (vagyis a sztenderd módszer alkalmazásához képest a belső modellel legfeljebb 27,5% lehet a tőkekövetelmény csökkenés). Bár az öt éves átmeneti időszak a Bázel III végleges ajánlásban is szerepel, de az 2028-ban fog lejárni, míg az EU-ban a (CRR3 későbbi hatályba lépése miatt) csak 2030-ban.

Vannak olyan átmeneti szabályok is a CRR3-ban, amelyek a bázeli ajánlásban egyáltalán nem szerepelnek, s így még jobban meghosszabbítják azt az időt, amire az EU meg tud felelni Bázelnek. A CRR3 például öt éves átmeneti időt ad a részvény jellegű kitettségek szigorúbb kockázati súlyának bevezetésére, a speciális kitettségekre vonatkozó magasabb kockázati súlyra, illetve több átmeneti időt is meghatároz az ingatlannal fedezett kitettségek új kockázati súlyainak alkalmazásához. A minősítéssel nem rendelkező, de alacsony bedőlési valószínűséggel (PD) rendelkező vállalatokkal szembeni kitettségekre egészen 2032-ig egy, a bázeli ajánláshoz képest kedvező kockázati súly lesz alkalmazható.

Jelentős hatása lehet még az átmeneti rendelkezések közül annak, hogy bár a Bázel III végleges ajánlás megszünteti a mérlegen kívüli tételekre adható 0%-os hitelkonverziós tényezőt (CCF faktor), és helyette a legalacsonyabb ügyletkockázati súlyt 10%-ban állapítja meg, de a CRR3 alapján ennek a szabálynak a bevezetésére csak 2030-at követően kerülne sor. Akkor is csak fokozatosan, teljes mértékben pedig csak 2032 végén szűnne meg az átmeneti szabály. Számos további átmeneti időszak is található még a CRR3-ban, amelyek elnyújtják a Bázel III végleges ajánlás EU implementálását, ráadásul ezek közül többhöz is olyan rendelkezések kapcsolódnak, amely alapján az EU Bizottság javasolhatja az átmeneti időszakok meghosszabbítását.

A CRR3 hatályba lépését követően számos új eltérés is lesz majd a Bázel III végleges ajánláshoz képest.

Bár a bázeli ajánlás nem rendelkezik arról egyértelműen, hogy az output floort a konszolidáció milyen szintjén kell alkalmazni, de a CRR3 előkészítése során sok más észrevételezővel együtt az MNB is azon az állásponton volt, hogy azt nem csak konszolidált, hanem egyedi, leányvállalati szinten is alkalmazni kell. Ez szigorúbb megközelítés, mintha csak az összevont alapú megfelelést írná elő a CRR. A nemzeti felügyeleti hatóságok azonban várhatóan adhatnak majd felmentést az output floornak való egyedi megfelelés alól.

Jelentős eltérés az is, hogy a működési kockázati tőkekövetelmény számítása során a Bázel III végleges ajánlás a nagy intézmények esetében előírja azt, hogy a számítást a tényleges veszteségadatok figyelembevételével korrigálni kell (ILM szorzó), ami alól a felügyeleti hatóság adhat felmentést. A CRR3 ezt a felmentést EU-szinten adja meg, vagyis az EU-ban a nagy bankoknak sem kell a működési kockázat tőkekövetelmény számítása során a tényleges veszteség adataikat figyelembe venni. Ez a számítást egyszerűbbé, ám kevésbé kockázatérzékennyé teszi.

A CRR3/CRD6 ugyanakkor több esetben is szigorúbb követelményeket állapít majd meg, mint a bázeli ajánlások. Ezek közé elsősorban az ESG kockázatokhoz kapcsolódó felügyeleti adatszolgáltatás és nyilvánosságra hozatal, valamint a vezető állású személyekre vonatkozó fit and proper követelmények tartoznak.

Végül a CRR3/CRD6 javaslatban számos olyan szabályozási témakör is szerepel, amelyekkel a bázeli ajánlások nem foglalkoznak. A CRR3/CRD6 például a mainál jóval szigorúbb és egységesebb szabályokat fog megállapítani a harmadik országból érkező fióktelepekre. Részletesen meghatározták emellett a felügyeleti függetlenség szabályait a CRD6-ban. Szintén a CRD6 fontos elemei közé tartozik a felügyeleti hatáskörök bővítése is a befolyásoló részesedésszerzés és annak elidegenítése, továbbá az állományok átruházása, valamint az egyesülések és szétválások kapcsán.

Az EBA 2021 óta folyamatosan vizsgálja azt, hogy a jelentősebb uniós bankok számára mekkora kihívást jelent majd a Bázel III végleges ajánlásnak való megfelelés. Az EBA legutóbbi, a 2022 végi adatok alapján végzett felmérése azt állapította meg, hogy a 2028. év végi teljes megfelelés érdekében a bankoknak még 600 millió EUR többlet alapvető tőkére van szükségük (ea szám már csak a fele annak, mint amit a 2021 végi adatok mutattak). A többlettőke-szükségletet elsősorban az output floor szabály és a hitelkockázati tőkekövetelmények szigorítása okozza.

Összességében megállapítható, hogy bár az EU jogalkotásnak kifejezetten célja volt a Bázel III végleges ajánlással való összhang megteremtése, az uniós tőkekövetelmény-szabályozás továbbra is jelentős eltérő marad. A végleges szöveg előtt már most is látszik, hogy ugyan az átállás rugalmasságát biztosító átmeneti szabályok kifutásával ezek az eltérések fokozatosan csökkennek majd, de nem szűnnek meg teljesen. Mivel a jogszabály szövegét előkészítők és a döntéshozók is tudatában voltak az eltérések esetleges negatív hatásainak, ezért ilyeneket csak akkor alkalmaztak, amikor azok szükségességét részletes hatásvizsgálatok és elemzések alapozták meg.

A szerző a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tanácsadója.

