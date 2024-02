Az új intézmény székhelye bekerül az egész intézkedéscsomagról szóló, véglegesítés előtt álló rendeletbe is, amelynek kereteiről decemberben állapodtak meg intézményközi alku keretében a Tanács és a Parlament illetékesei.

Frankfurtban van az Európai Központi Bank és az Európai Bankhatóság székhelye is, és a most újonnan létrehozandó intézmény is oda kerül. A 2025 közepétől induló intézménynek kezdetben várhatóan több, mint 400 fős munkavállalói köre lesz.

