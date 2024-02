Megújult az MBH céges digitális platformja

A cégalapító szolgáltatás segítségével minden szükséges ügyintézés online elvégezhető az MBH csoport BUPA platformjáról - közölte az MBH Bank pénteken.

Az online platformon a bank közlése szerint minden olyan funkció egy helyen elérhető, ami egy vállalkozás elindításához és működtetéséhez szükséges - ismertették a közleményben.

A program végigvezeti az ügyfelet a cégalapítás folyamatán, olyan szolgáltatásokat is beleértve, mint a jogi tanácsadás vagy a vállalkozás profiljához leginkább illő könyvelő kiválasztása és leszerződtetése. Segíti a cégalapítás megtervezését is: a leendő vállalkozó adó- és cégformaválasztó kalkulátorral pontosíthatja terveit, ingyenes anyagokból tájékozódhat, vagy elindíthatja az első pénzforgalmi bankszámla megnyitását.

A BUPA a számlázószolgáltatások mellett pénzforgalmi funkciókat is kínál: összeköthető vállalkozói bankszámlákkal, így áttekintést ad az egyenlegekről, kintlévőségekről és a fizetendő tételekről, az utóbbiak kiegyenlítésére közvetlenül a rendszerből tranzakció is indítható. A számlázóhoz hozzáférést lehet adni a könyvelőnek is, így még egyszerűbben intézhetők a könyvelési, illetve bevallásokkal kapcsolatos feladatok.

Az MBH Bank mikro- és kisvállalkozások üzletága egymilliárd forint éves bevételig ajánlja platformját a leendő és már meglévő vállalkozásoknak, függetlenül attól, hogy milyen banknál vezetik számlájukat.

