Nagy Márton: nincs megállás a hitelpiacon, állami segítséget kapnak idén is a vállalkozások

Tavaly már tízből nyolc új kkv-hitel és a teljes kkv-hitelállomány fele mögé állt oda a Garantiqa kezességvállalással, idén csökkentett díj mellett tudják igénybe venni ezt a segítséget a vállalkozások. A Nemzetgazdasági Minisztérium mai, a Garantiqa és a Start Garancia eredményeit bemutató sajtótájékoztatóján Nagy Márton miniszter hangsúlyozta: a garanciaintézmények nélkül rengeteg vállalkozás nem jutna hitelhez, ezért nemcsak a gazdasági visszaesés mérséklésében voltak aktívak, hanem a hitelpiac élénkítésében is fontos szerepük lesz.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a minisztérium péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta: kevesen tudnak arról, hogy a magyar garanciaintézmények milyen jelentős szerepet töltenek be a vállalati szektor és a bankrendszer stabil működésében és a gazdaságpolitika támogatásában. Ezen intézmények közül a Garantiqa Hitelgarancia és a Start Garancia eredményeit mutatták be a sajtótájékoztatón - előbbi a kkv-k hitelpiacát, utóbbi a nagyvállalatok hitel- és kötvénypiacát és az egymilliárd euró feletti ügyleteket támogatja az uniós szabályoknak megfelelően. Nélkülük a vállalatok nem vagy nehezen jutnának finanszírozáshoz.

A két intézmény most éli virágkorát, hiszen miután megmutatták erősségüket a Covid-válság idején, a háború és az energiaválság miatt kialakuló magas infláció korában is erőteljes anticiklikus, vagyis a gazdasági visszaesést fékező visszaesést fejtettek ki, segítve, hogy tavaly a GDP visszaesése megállt 0,8%-nál.

A magyar garanciaállomány meghaladja a GDP 4,4%-át, ezzel Európában a legnagyobb arányt képviseli,

az utánunk következő Franciaország 4% körüli arányt mutat fel.

A Garantiqa korábban a Növekedési Hitelprogramban, ma pedig a Széchenyi Kártya Programban rendkívül aktív. Csaknem minden második hitel mögött (45,3%) ott áll a Garantiqa, a cégek kétharmada mikrovállalkozás. 2023 végén a kezességvállalási portfóliója meghaladta a 2500 milliárd forintot, ami abszolút csúcs. A garantált hitelállomány meghaladta a 3400 milliárd forintot (a legtöbb ügyletben 80%-os garanciát vállal az intézmény). Idén mindkét volumen jelentős növekedésére számít a kormány, elsősorban a Széchenyi Kártya Programban mutatott aktivitásnak köszönhetően. A Start Garancia fiatalabb intézmény, nála a garantált finanszírozási ügyletek nagysága 470 milliárd forint jelenleg. Jelentős szerepet játszik az intézmény a kifektetési döntések kockázatmegosztásában is – mondta Nagy Márton.

Az idei évről szólva Nagy Márton elmondta: a beruházási célú hitelek esetében a Garantiqa idén nullára csökkentette, a többi hitelnél felére csökkentette a garancia díját. Idei céljuk a Garantiqa esetében az, hogy

a garanciaállomány 2770 milliárd forintra, a garantált hitelállomány 3500 milliárd forintra emelkedjen, a garanciaszerződések száma pedig elérheti a 77 ezret.

A Start Garancia esetében legalább 200 milliárd forintos garanciaállomány-növekedést szeretnének látni.

Nagy Márton hangsúlyozta: a hitelezésnek piaci alapon kell működnie, minden állami beavatkozásnak átmenetileg kell lennie, és a piaci hitelezés fejlesztését kell szolgálnia. A mostani hitelpiac még nem hasonlít ahhoz, amit akár a fejlettségi fokunk indokolna – hangsúlyozta.

Nagy célok a Garantiqa előtt

Tavaly 1300 milliárd forintot meghaladó összegben vállalt kezességet a Garantiqa 1700 milliárd forintnyi hitel mellé, több mint 35 ezer szerződéssel. 2023-ban 10 új kkv-hitelszerződésből 8 mellett ott állt a Garantiqa, és ezzel számításaik szerint mintegy 1%-os GDP-többletet biztosítottak, a garanciában részesült cégek ma már 650 ezer embert foglalkoztatnak – ismertette Szabó István Attila vezérigazgató.

Ami az idei terveket illeti, portfóliójuk érett szakaszban van, így az amortizáció is számottevő, ettől függetlenül is növekedést, nagyságrendileg 1100 milliárd forintnyi új kezességvállalást terveznek, ami 1300-1400 milliárd forintnyi új garantált hitelt jelenthet, és több mint 100 milliárd forinttal növekedhet a portfóliójuk – mondta Szabó István Attila, hangsúlyozva: a díjcsökkentést fent szeretnék tartani.

Idén az uniós InvestEU-programban való részvétel is jelentős szerepet fog játszani a Garantiqánál, az ebben nekünk megítélt összeg az ország méretéhez képest rendkívül nagynak mondható. Az Európai Bizottság 95%-os viszontgaranciát vállalt ehhez, a program 600 milliárd forintnyi finanszírozás garantálását teszi lehetővé.

A Portfolio kérdésére Szabó István Attila elmondta:

„békeidőben” a garancialehívások az állomány mintegy 1 százalékát szokták érinteni, nehezebb időszakban ez 2,0-2,5%-ra szokott emelkedni, nagyjából ez a szint érvényes manapság is,

ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ekkora mértékben rontaná Garantiqa eredményességét. A profitabilitás jó dolog, de nem cél – tette hozzá Nagy Márton.

Start Garancia: fiatal állomány komoly növekedési célokkal

Limbach Attila, a Start Garancia vezérigazgatója elmondta: stratégiájuk gerincét a nemzetgazdaságilag jelentős munkahelyteremtő, versenyt élénkítő, a gazdaságot diverzifikáló projektek támogatása jelenti, segítségük nélkül ezekhez a projektekhez a megvalósító cégek nem kapnának hitelt. Portfóliójuk viszonylag új, ugyanakkor törekednek arra, hogy minél diverzifikáltabb legyen transzparens, kiszámítható és nyereséges programok mellett. Az energetika, a telekommunikáció, az építőipar és a pénzügy területén a legaktívabbak.

Hitelek és garanciák esetében minden esetben a finanszírozó bankkal állnak szerződéses kapcsolatban, kötvénykibocsátás esetében a kötvénykibocsátóval és a finanszírozóval egyaránt szerződhetnek. Árazásuk nem tartalmaz állami támogatást, betartják az EU erre vonatkozó irányelveit, működésüket nagyon szigorú kockázatkezelési normák mellett végzik.

Tavaly 310 milliárd forint feletti kezességvállalási állományt értek el, ami 470 milliárd forintnyi finanszírozási állományhoz kapcsolódott.

Tavaly 30-35 komplex egyedi ügylet mögé álltak be. Adózott eredményük meghaladta a 2,3 milliárd forintot, saját tőkéjük 100 milliárd forint fölé emelkedett. Az állami viszontgarancia fejében a befolyt díjakat továbbítják a költségvetésbe, ennek összege tavaly már megközelítette a 3 milliárd forintot.

Anticiklikus ugyan az intézmény szerepvállalása, de az élénkülésben is jelentős szerepet töltenének be: idén közel 50%-os portfóliónövekedést terveznek, cél a nyereséges működés fenntartása 2,0-2,5 milliárdos idei eredménycél mellett. Nemteljesítő (NPL) állományuk nulla.

Fokozatosan helyreáll a fogyasztás

Szeptember óta emelkedik a reálbér Magyarországon, ez volt az első hónap, amikor a bérek emelkedése meghaladta az inflációt - fejtette ki kérdésre válaszolva Nagy Márton, hozzátéve: decemberben már 10% fölött volt a reálbérek emelkedése, amiben a minimálbér előrehozott emelése is szerepet játszott. A tavalyi 2,9%-os csökkenés után a kormány szerint idén 5%-kal növekedhetnek a reálbérek. A kiskereskedelmi forgalom november óta emelkedik havi összevetésben, és a turizmus számai is javulnak. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztás helyreállása megkezdődött, a reálbér-emelkedés egy-két hónapos csúszással megmutatja magát a fogyasztás emelkedésében is.

