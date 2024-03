Mozgó bankfiókot nyitott az OTP

Portfolio 2024. március 05. 11:24

Új megoldást vezet be az OTP Bank, hogy olyan településeken is biztosítsa a személyes ügyintézés lehetőségét, ahol nem rendelkezik állandó bankfiókkal. A most bejelentett OTP mozgó bankfiók Békéscsaba környékén teljesít majd szolgálatot. Az új mozgó bankfiók egy hagyományos készpénzmentes bankfiókkal azonos szolgáltatási kört kínál az ügyfelek számára - derül ki az OTP közleményéből.