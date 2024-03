Na, ilyen se történt mostanában az OTP-nél

Ma éjfélkor jön az OTP gyorsjelentése a tavalyi negyedik negyedévről, a bankcsoport összes bevétele új rekordot érhetett el, a negyedéves profitot viszont sok egyszeri tétel torzíthatta, ez pedig az elemzőket is megzavarta, profitvárakozásaikból az OTP nem is készített konszenzust.

Kezdjük rögtön a lényeggel:

a negyedévre gyakorlatilag nincs profitvárakozási konszenzus, amire emberemlékezet óta nem volt példa.

Konszenzust korábban a Portfolio is készített, aztán egy ideje az OTP saját maga gyűjti be az elemzői várakozásokat, olyan részletességgel, és olyan széles elemzői körtől, amivel nehéz is lenne versenyezni.

Szóval minden gyorsjelentés előtt az OTP bekéri a bankcsoportra vonatkozó várakozásokat az elemzőktől, összesíti, majd néhány nappal a gyorsjelentés előtt közzéteszi.

Így történt ez most is, csakhogy a szokásos táblázatban a várakozásoknál a korrekciós tételek és az adózott eredmény helyett ez a szöveg állt:

A negyedéves konszenzus esetében nem közöljük a korrekciós tételeket, illetve a konszolidált adózás utáni eredményt, mivel a várakozásukat megküldő elemzők többsége az akvizíciók hatása (adó után) sornál nem vette figyelembe a bank 2024. február 9-i tájékoztatását, miszerint a román operáció értékesítésére vonatkozó szerződés aláírása következtében 2023 4Q-ban 59,5 milliárd forint adózás utáni negatív eredményhatás elszámolására került a korrekciós tételek között. Emiatt a konszolidált adózás utáni eredmény várakozások nem összehasonlíthatóak és átlaguk nem értelmezhető.

Vagyis: az OTP eladta a román bankját, mivel ezt könyv szerinti érték alatt tette, keletkezett egy jókora negatív tétel, amit a negyedik negyedévben számoltak el, és ezt előre be is jelentette a bank, ezzel számolhattak volna az elemzők. Volna. Sokan nem tették, emiatt a várakozások vélhetően akkora szórást mutattak, hogy nem volt értelme átlagot számolni belőlük.

Így most itt állunk profitvárakozás nélkül, vagyis ami van, az a korrigált (vagyis korrekciós tételek nélküli) profitra vonatkozó elemzői előrejelzések átlaga, 221,3 milliárd forint, ami 44 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Fentről, a bevételektől egészen a korrigált eredményig viszont van negyedéves várakozás:

Változatlanul erős lehetett a bevételi dinamika, ebben organikus növekedés (állománybővülés és kamatmarzs javulás) és akvizíciós hatás (Üzbegisztán) is szerepet játszhatott. A nettó kamatbevétel 38 százalékkal 410 milliárd forintra emelkedhetett, a nettó díj és jutalékbevétel 16 százalékkal 127 milliárd forintra növekedhetett, így összességében a bevételek 34 százalékkal 602 milliárd forintra nőhettek, ez új rekord.

A várakozások szerint a működési költségek a bevételkénél kisebb dinamikával emelkedhettek. A bevételek 34 százalékos növekedése mellett a működési költségek csak 19 százalékkal emelkedhettek, így 272 milliárd forintot érhettek el a negyedévben.

Kockázati költségek soron 2022 első negyedéve óta nem látott magas szintű, 51 milliárd forintos céltartalékolással számolnak az elemzők.

A korrigált adózott eredmény pedig a már korábban említett 221 milliárd forint lehetett.

De hogy ne maradjunk profitvárakozás nélkül, készítettünk egy abszolút unofficial mini konszenzust a Concorde és az Erste becslésével.

Mindkét elemzőcég figyelembe vette a várható korrekciós tételeket, így például az akvizíciókkal kapcsolatos hatásokat, a magyarországi kamatstop hatását vagy a bankokra vonatkozó adókulcs megemelését Ukrajnában.

Az Erste becslése 135,4 milliárd forint, a Concorde előrejelzése pedig 203 milliárd forint a konszolidált számviteli eredményre, a kettőből számolt átlag pedig 169,2 milliárd forint. Ez 40 százalékkal elmarad a tavalyi harmadik negyedévtől, de 47 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi profit.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images