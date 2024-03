Megrohanták a bankokat a magyar cégek az olcsó hitelért, villámgyorsan kimerült az EXIM kerete

Alig két hónap alatt több mint 139 milliárd forint összegben kötöttek hitelszerződéseket a cégek a Baross Gábor Hitelprogrambam. A január 15-én újranyitott hitelprogram 200 milliárd forintos többletkeretét rekordsebességgel, mintegy egy hónap alatt merítették ki a hazai vállalatok. A beérkezett hitelkérelmek elbírálása már lezárult, a lízingigényléseké pedig még folyamatosan zajlik. Az EXIM Magyarország eddig 185 darab hitelkérelmet hagyott jóvá 163 milliárd forint értékben, az ügyletek 42 százaléka a kkv-szektorból került ki.

Január 15-én nyitotta újra az EXIM Magyarország a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram kérelmeinek befogadását. A korábbinál is kedvezőbb finanszírozási feltételekkel kínált, immár kizárólag beruházásokat finanszírozó hiteltermékek pedig ismét rendkívüli érdeklődést váltottak ki a magyar vállalatok részéről. Február közepére a bankhoz annyi kérelem érkezett be, hogy ki is merült a 200 milliárd forint többletforrással megnövelt hitelprogram kerete. A hitelkérelmek befogadása jelenleg szünetel, a beérkezett hiteligénylések elbírálása lezárult, a lízingkérelmeké pedig azóta folyamatosan zajlik – közölte az EXIM.

Mintegy 2 hónap leforgása alatt

a hitelprogramon belül 185 darab hitelkérelmet hagyott jóvá az EXIM Magyarország, illetve összesen 139,7 milliárd forint értékben került sor szerződéskötésre

a magyar vállalkozásokkal. Az eddig szerződött ügyletek a jóváhagyott hitelkérelmek közel 85 százalékát teszik ki. A magyar vállalkozások eddig összesen 93 darab 135,5 milliárd forint összértékű beruházási hitelszerződést, illetve 73 darab 4,2 milliárd forint összértékű lízingszerződést kötöttek a hitelprogram keretében. A szerződött ügyletek közel negyedében már a folyósítások is megtörténtek. A kibővített keretösszegű, beruházásokat támogató Baross Gábor Hitelprogram

kérelmeinek 86 százaléka euró alapú hitelre szól. Az eddig jóváhagyott kérelmeket vizsgálva az ügyfelek 42 százaléka a kkv-szektorból kerül ki,

az ügyfelek döntő része közép-magyarországi vállalkozás. A jóváhagyott hitelkérelmek 100 százalékát az EXIM által refinanszírozott banki partnereken keresztül fogadták be. A programban hazai vállalatok a korábbinál is kedvezményesebb feltételek mellett, forintban akár 5%, euróban akár 3% kamatozású, maximum tízéves lejáratú hitelhez juthatnak. A hitelprogramra az élelmiszeripar, az építőipar, a telekommunikáció, a gyógyszergyártás, a turizmus és vendéglátás, az autóipar, valamint a logisztika területén működő vállalatok jelentkezhettek. A beruházásösztönző hitelprogram célja a nemzetközi versenyképesség növelése, a beszállítók technológiafejlesztése, valamint a fenntarthatósági beruházások révén a nemzetközi előírásoknak való megfelelőség biztosítása is.

