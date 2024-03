A fejlesztési bankoknál a versenyképesség kulcsa

Egy ország gazdasági életét számos szereplő mozgatja, alakítja az államtól kezdve a finanszírozó pénzügyi intézményeken át a vállalatokig és a lakosságig. Ebben a körben világszerte, Európában és a régiónkban is egyre nagyobb szerep jut a fejlesztési bankoknak, köztük a Magyar Fejlesztési Banknak is. Ezek az intézmények már hosszú ideje rendre fontos küldetést teljesítenek – nehéz külső körülmények között a stabilitást, „békeidőben” a hosszú távú növekedést támogatják.

A ’80-as évek vége, a ’90-es évek – a rendszerváltások kora – rendkívüli gazdasági és politikai változásokat hozott magával több kelet-közép-európai országban. Ahogy a volt szocialista országok elkezdtek nyitni a piacgazdaság felé, a nemzeti és nemzetközi fejlesztési bankok egyre több és nagyobb szerephez jutottak. Ekkor, 1991-ben alapították a Magyar Fejlesztési Bankot is. Később az ázsiai és afrikai multilaterális fejlesztési bankok is elkezdtek aktívabb tevékenységet folytatni, miközben folyamatosan nőtt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a Világbank jelentősége – előbbi befolyása azonban idővel vissza is szorult, fókusza pedig Kelet-Közép-Európáról egyre inkább a Kaukázusra és Közép-Ázsiára tolódott.

Az elmúlt 15 év krízisei olyan eszközrendszerek alkalmazását kívánták meg az állam oldaláról, amelyek képesek voltak fenntartani, sőt élénkíteni a gazdasági működést a nehéz helyzetekben.

Különösen a koronavírus-járvány, valamint az ukrán-orosz konfliktussal járó energiaválság és infláció reálgazdasági hatásainak kezelésével kerültek középpontba a fejlesztési bankok. Jól szemlélteti ezt az intézmények mérlegfőösszegeinek alakulása Magyarországon, amelyek a többszörösére nőttek az elmúlt néhány évben – 2019-ben az MFB 1.427 milliárd forintos mérlegfőösszeggel rendelkezett, melyeknek értéke 2022 végére megközelítette a 3.000 milliárd forintot – ezzel a kereskedelmi banki piacon is meghatározó szereplő lenne. Tér természetesen van a további fejlődésre is: összehasonlításképp, a német KfW 167 milliárd eurónyi forrást helyezett ki csak a 2022. évben.

De minek köszönhető ez a kitüntetett szerep? A válasz magában a fejlesztési banki koncepcióban keresendő, amely talán még relevánsabb ma, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. Forrás oldalon a fejlesztési bankok képesek – az ország államadósságával megegyező hitelminősítésnek, az ország és az intézmény iránt meglévő befektetői bizalomnak köszönhetően – olcsó és hosszú távú, kiszámítható finanszírozáshoz jutni a nemzetközi és nemzeti tőkepiacokon. Ezeket a forrásokat pedig képesek vagy közvetlenül, vagy a kereskedelmi bankokon és egyéb partnereken keresztül a reálgazdaság szereplőihez eljuttatni. Ezáltal több olyan funkciót is elláthatnak, amelyek révén a gazdasági nehézségek áthidalását hatékonyan és proaktívan tudják támogatni.

A fejlesztési intézmények számára a profitmaximalizálás helyett lényegében a társadalmi haszon maximalizálása áll a tevékenység középpontjában,

így hosszú távra, a kereskedelmi banki szektorra jellemzőnél alacsonyabb nyereségráta tolerálása mellett is nyújtanak forrást különböző célokra. A célzott fejlesztési banki finanszírozás lehetőséget biztosíthat a beruházások körének bővítésére; társfinanszírozókként, garanciaprogramokon keresztül pedig a kereskedelmi banki szektor kockázatait tudják mérsékelni. Bátran vállalnak fel akár úttörőszerepet is olyan piacok, iparágak elindításában, ahol a klasszikus banki szereplők számára nincs viszonyítási pont, összehasonlítható referencia a finanszírozási termékek árazásához. Anticiklikus működésük, konjunktúra-simító szerepük révén képesek kitölteni a hullámzások idején keletkező űrt – amit a tisztán piaci alapon működő, kereskedelmi banki szektor nem tudna hatékonyan ellátni, illetve nem feladata. De szerepük a fellendülések időszakában is elsődleges marad, hiszen számos gazdaság ilyenkor arra törekszik, hogy felzárkózzon a legfejlettebb országok szintjéhez.

A fejlesztési bankok aktív szerepet vállalnak a gazdasági növekedés szempontjából egyre jobban felértékelődő humán tőke bővítésében, mint ahogy kedvezményes konstrukcióban kínálnak diákhitelt például Németországban (KfW) vagy épp Magyarországon (az MFB a Diákhitel Központ partnereként). Stratégiai célkitűzéseik között már eddig is szerepelt a digitalizáció és az innováció támogatása, valamint az infrastruktúra (közlekedés, közművek) fejlesztése is; a térképre azonban felkerült a fenntarthatóság, a karbonsemlegesség elérése is, ami meghatározhatja a következő évtizedek fő csapásvonalát. Ezt az egyes intézmények elsősorban zöld finanszírozási termékekkel, az energiahatékonyságot és zöld energiára történő átállást célzó kedvezményes finanszírozási programokkal képesek elősegíteni, akár önállóan, akár a kereskedelmi bankokkal együttműködve, akár a fenntarthatóságra irányuló európai uniós programokra támaszkodva.

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt évek negatív gazdasági körülményeinek hatására a fejlesztési bankok még fontosabb szereplőkké váltak mind nemzeti, mind nemzetközi színtéren. A kockázatok és kedvezőtlen hatások mérséklése mellett ugyanakkor

egyre inkább a gazdaság teljesítményének fokozása áll a küldetésük fókuszában.

A piacra juttatott források mennyisége mellett azok minősége is meghatározó lesz, hiszen, többek között, a fenntarthatósági törekvések támogatása, a termelékenység fokozása, a technológiaváltás és a digitalizáció elősegítése a teljes gazdaság versenyképességét emelheti magasabb szintre. A fejlesztési intézmények karaktere, eszközrendszere képessé teszi őket erre.

A szerző Sipos-Tompa Levente, az MFB Zrt. elnök-vezérigazgatója.