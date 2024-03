Nagyot alakított az MBH Bank, a vállalatok után a lakosságnál is élre törnének

Krizsanovich Péter, az MBH Bank Stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese úgy vélte: stabil a gazdasági helyzet és kedvezőek a makrogazdasági kilátások, ez megfelelő környezetet jelent a banki működés szempontjából. Kiemelte az infláció és a kamatkörnyezet csökkenésének a szerepét, utóbbinak köszönhetően a lakossági hitelezésben már beindult az intenzív növekedés, miközben a kormány és a bankok megállapodásának köszönhetően a vállalatok a BUBOR-nak megfelelő kezdeti kamatszint mellett tudnak hitelt felvenni. Ami az MBH Bankot illeti, értékteremtő képességét ők elsősorban az adózás előtti teljes átfogó eredménnyel mérik,

ez 345,3 milliárd forint volt, 118,8%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

Ezt az eredményt ráadásul úgy érték el, hogy érdemben képeztek kockázati költségeket a hitelekre annak ellenére, hogy a portfólióminőség javult: a nemteljesítő hitelek aránya 4,5%-ról 3,4%-ra csökkent. 60 milliárd forint értékben képeztek további tartalékokat a hitelportfólióra úgy, hogy a szektor összesen 23 milliárd forint ilyet képzett, vagyis az MBH nélkül a bankszektor többi része felszabadított kockázati költségeket.

Nem állnak meg a terjeszkedésben: nemzetközi szinten is megjelent 2023-ban az MBH Bank, hiszen lezajlott első nemzetközi kötvénykibocsátásuk (600 millió eurónyi érdeklődésből 350 millió eurót fogadtak el), miközben a lakás-takarékpénztári piacon is terjeszkednek: aláírák a Fundamenta felvásárlását. Emellett végrehajtották a Duna Takarék Bank akvizícióját, és elindították az MBH Befektetési Bankot. Ami a további számokat illeti,

a bank tőkarányos eredménye a korrekciókat figyelembe véve 33,1% volt, tőkemegfelelési mutatója 22,1%-on zárt.

209 milliárd forinttal járult hozzá a bankcsoport az állami költségvetés bevételeihez, a bankadó és az extraprofitadó összesen 72,4 milliárd forintot tett ki.

A bank bruttó bevételei 35,8%-kal, működési költségeik az infláció alatt, 15,4%-kal emelkedtek, a költség/bevétel ráta így 42,8%-ra csökkent a banknál.

A bank bruttó hitelállománya 2,8%-kal 5171 milliárd forintra emelkedett, ezen belül a lakossági üzletág állománya 1741, a vállalatié 2841 milliárd, a lízing 560 milliárd forintot tett ki. A betétállomány 5,8%-kal 6957 milliárdra nőtt. Az elérhető adatok alapján 19,4%-kal egyértelműen piacvezetők a vállalati üzletágban, a lakossági hitelpiaci részesedés 16,1%-ról 20,6%-ra emelkedik a Fundamenta-akvizícióval, amivel még nem lesznek piacvezetők, de az értékesítésben erre a szerepre törnek idén.

Kérdésre válaszolva Krizsanovich Péter elmondta: nyitott szemmel járnak az akvizíciós piacon mind belföldi, mind nemzetközi szinten. A Portfolio kérdésére válaszolva azt mondta: a kamatbevételek terén a magas kamatkörnyezet pozitív hatásával egyre kevésbé számíthatnak, ezért a hatékonyságjavítási lépéseket folytatniuk kell mind a működési (pl. informatikai) költségek racionalizálásában, mind a bevételek növelése terén. Felvetésünkre a bank létszámával kapcsolatban nem tudott konkrét intézkedésről beszámolni.

Ginzer Ildikó, a standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes elmondta: a negyedik negyedévben már 1,3%-kal nőtt a lakossági hitelállományuk, miután a jelzáloghitelek új kihelyezése is emelkedett, a lakossági betéteknél 7,5%-kal emelkedett az állomány. Miközben megújították a termékpalettát, több mint 400 bankfiókkal rendelkeznek jelenleg (ez továbbra is a legnagyobb az országban), ezek átfogó felújítási programja megkezdődött, és idén folytatódni fog, és duplázódik a bank ATM-hálózata – mondta Ginzer Ildikó. A Fundamenta akvizíciója révén már most elérhetők a lakásökoszisztéma kiépítése irányába mutató szinergiák az ügyfelek számára.

Szabó Levente, az egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes ismertette: a vállalati hiteleknél 19,4%-os, a betéteknél 20,0%-os piaci részesedésük van. A vállalati hitelállomány 5,6%-kal nőtt, a betétállomány 14,2%-kal gyarapodott 2023 egészében az MBH Banknál. A hitel oldalon visszafogott keresletet tapasztaltak, különösen a beruházási és a piaci forinthitelek iránti kereslet esett vissza. A forgóeszközhitelek iránti kereslet viszont növekedett, és a támogatott forinthitelek (Baross Gábor, Széchenyi Kártya) terén pedig nagy sikereket értek el. Az agrárium mögött két nehéz év van, a beruházásokat visszafogták a cégek, de a megjelenő agrártámogatások ismét élénkítheti a beruházási kedvet az év második felétől. A lízing területén 7,1%-kal nőtt tavaly a portfóliójuk, és megerősítették piaci pozíciójukat, ebben szerepe van az agrár szegmenssel való szoros együttműködésnek és az automotive szektorban kiépített ökoszisztémának is. Tavalyi indították el a befektetési bankjukat, amely a magyar piacon kuriózumnak számító angolszász modellt követ, új mobilapplikációja van, és egy elemzői központot is útjára indítottak a keretein belül.