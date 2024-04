Megállíthatatlanok lesznek az orosz bankok idén a jegybank embere szerint

A jegybank korábban azt mondta, hogy a bankszektor nyeresége 2300-2800 milliárd rubelre (24,8-30,2 milliárd dollár) csökken az idén, miután a jelzáloghitelezés, a fogyasztói és a vállalati hitelezés erőteljes növekedése 2023-ban 3300 milliárd rubeles profitot hozott a szektornak.

Most azonban a jegybank módosított korábbi előrejelzésén és úgy látja, hogy az orosz bankok idei nyeresége meghaladhatja a 2023-ban elért rekordszintet is. Poljakova azt is elmondta, hogy a jegybankot aggasztják a magas kockázatú jelzáloghitelek, de arra számít, hogy a jelzáloghitelezés növekedése fokozatosan normalizálódik majd.

