Soha nem történt még ilyen európai bankkal, egy orosz üzletember lépett

A CMB Monaco - amely az olasz Mediobanca tulajdonában van, és a monte-carlói gazdagoknak nyújt szolgáltatást - idén nyáron áll bíróság elé a mérföldkőnek számító polgári perben.

Az ügyben eljáró ügyvédek szerint a CMB az első európai bank, amelyet a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, azaz a Rico-törvény alapján perelnek be. A törvényt 1970-ben, Richard Nixon elnöksége idején írták alá, a törvényt Rudy Giuliani amerikai ügyész használta, amikor az 1980-as években New York öt maffiacsaládjának vezetőit üldözte. Később a törvényt a Hells Angels, Michael Milken, a Fifa és legutóbb Donald Trump ellen is alkalmazták büntetőügyekben.

A mostani, CMB elleni ügy középpontjában két orosz üzletember között régóta húzódó vita áll, akik közül az egyik a bank ügyfele. A volt politikus Asot Egiazarján és üzlettársa, Vitalij Szmagin 2003-ban befektetett egy moszkvai ingatlanügyletbe, amely végül nem jött össze. Szmagin, aki vissza akarta szerezni a befektetését, sikeresen beperelte Egiazarjánt a londoni bíróságon, és 2014-ben 84 millió dolláros választottbírósági ítéletet nyert.

Egiazarján azonban, aki ekkorra már elhagyta Oroszországot és Beverly Hillsbe költözött, nem volt hajlandó fizetni. Szmagin ezután a kaliforniai bíróságon perelte be Egiazarjánt, és elérte, hogy befagyasszák Egiazarján kaliforniai vagyonát.

Válaszul Egiazarján egy sor fedőcégen keresztül a pénzét a CMB-nél vezetett monacói számlájára utalta. Amikor a CMB nem utalta át a pénzt Szmaginnak, az Rico-pert indított Egiazarján és a CMB ellen, azt állítva, hogy a bank segített volt üzlettársának kijátszani a kaliforniai bírósági végzés végrehajtását.

A CMB tavaly indítványt nyújtott be a kereset elutasítására, azzal érvelve, hogy a Rico-törvény nem alkalmazható, mivel Szmagin még mindig Oroszországban él, és a törvény csak amerikai követelésekre vonatkozik. Gary Klausner kaliforniai bíró azonban elutasította a fellebbezést, megerősítve az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának döntését, miszerint a Rico-kereseteket nem amerikai lakosok is benyújthatják.

Jogi szakértők úgy vélik, hogy az ügy megnyitja a lehetőséget a külföldi bankok amerikai bíróságokon keresztüli beperelésére a Rico-törvény alapján, ahol a büntetések sokkal magasabbak lehetnek. Az ügyet júniusban hét napon keresztül fogják tárgyalni.