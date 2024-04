Jó lett a Morgan Stanley gyorsjelentése, örül a piac

2,6%-os emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben a Morgan Stanley árfolyama, miután a társaság a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is kedvezőbb első negyedéves gyorsjelentést tett közzé a vártnál.

A 15,1 milliárd dolláros bevételek 5%-kal, a 2,02 dolláros egy részvényre jutó eredmény 22%-kal múlta felül az elemzői várakozásokat, ráadásul az egy évvel korábbinál is jobb eredményt mutat mindkét szám.

A bevételek növekedésében fontos szerepe volt, hogy a befektetési banki tevékenység két évnyi pangás után újra fellendült, mivel a nagyvállalatok rekordközeli mennyiségű kötvényt bocsátottak ki, és a részvénypiacok is aktívabbá váltak.

A rivális Goldman Sachsnál is 28%-kal ugrott meg a profit, mivel a befektetési banki tevékenység visszatért és a kereskedési bevételek meredeken emelkedtek. Hasonlóan javult a befektetési banki teljesítmény a JP Morgannél és a Citigroupnál is. Kedden a Morgan Stanley mellett a Bank of America tette még közzé a gyorsjelentését:

A Morgan Stanley-nek ez volt az első negyedéve Ted Pick vezetésével, az új bankvezér számára jó hír, hogy a piac a nyitás előtti kereskedésben jelentős emelkedéssel fogadta eddig a gyorsjelentést.

