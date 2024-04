Nagyot ugrott a Revolut értéke, közel 26 milliárd dollárt érhet

A Revolut egyik részvényese úgy véli, hogy a cég 45%-kal értékesebb, mint egy évvel ezelőtt - számolt be a Bloomberg. Bár a Schroders néhány millió fontos részesedése viszonylag kicsinek mondható a cég egészéhz képest, ez alapján a Revolut értéke a tavalyi 17,7 milliárd dollárról 25,7 milliárd dollárra nőhetett. A fintechek és a hagyományos bankok közötti versenyről is szó lesz a Portfolio június 11-ei Financial IT konferenciáján.