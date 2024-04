Nem fizet osztalékot az MBH Jelzálogbank

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. április 24-én tartotta éves rendes közgyűlését, amelynek keretében a részvényesek jóváhagyták a 2023-as üzleti évre szóló éves beszámolóját. Emellett megszavazta az MBH Jelzálogbank felügyelőbizottságának új tagját, Bakonyi Andrást, aki az MBH Banknál kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölt be. Ezenkívül a közgyűlés az osztalékfizetés kérdéséről is határozott. Az adózott eredmény több mint 6,66 milliárd forintot tett ki, amelyet az MBH Jelzálogbank a jövőbeli célokkal összhangban teljes egészében az eredménytartalékba helyez.

„Az MBH Jelzálogbank számára 2023 meghatározó év volt, hiszen társaságunk is az MBH Csoport tagjává vált. A rendkívül összetett makro- és piaci környezet ellenére társaságunk úgy tudta megerősíteni pénzügyi és piaci pozícióját, hogy közben innovatív megoldásaival is újabb eredményeket ért el, ezzel is erősítve az MBH Csoport pozícióját a hazai jelzáloghitelezési szegmensben és a tőkepiacon” – fogalmazott Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója, utalva az automatikus ingatlanértékbecslést lehetővé tévő digitális fejlesztésre (AVM), amely akár öt munkanappal is lerövidítheti a jelzáloghitelezés folyamatát az MBH Bank ügyfelei számára.

Mint mondta, a fenntarthatóság, a piaci környezet, és az olyan tényezők, mint az éghajlatváltozás egyre nagyobb hatással vannak az ingatlanpiacra, és ezáltal a jelzáloghitelezésre is. Az ingatlanok az EU-ban felelősek az energiafelhasználás 40 százalékáért, ezért is fontos, hogy a bankok szerepet vállaljanak a folyamatok jobb megértésében és a jelzáloghitelezésben az előremutató megoldások megtalálásában. „Az MBH Jelzálogbank az MBH Bankkal közösen élen akar járni ebben, hogy ezáltal is erősítse a hatékony jelzáloghitelezési folyamatok térnyerését.” Az MBH Jelzálogbank 2023-ban ünnepelte tőzsdei jelenlétének 20. évfordulóját.

