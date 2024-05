A mesterséges intelligencia felveszi a harcot a banki csalásokkal

Portfolio 2024. május 02. 13:28

A Visa két új mesterséges intelligencia alapú csalásmegelőző, kockázatcsökkentő megoldást jelentett be, melyek a csalások lehetőségét az azonnali, számlák közötti és az online fizetések esetében csökkentik a Visa hálózatán belüli és azon kívüli tranzakciók esetén is - közölte a társaság. A csalásokról és a fizetési trendekről is szó lesz a Portfolio június 11-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció itt!