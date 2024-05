Rendszerszintű veszélyt azonosítottak a jegybankárok

A mesterséges intelligencia eszközök a pénzügyi stabilitásra is veszélyt jelenthetnek, egyre több dolog miatt aggódhatunk a jegybankárok szerint. De van, amiben segíti majd a munkájukat az AI - számolt be a Bloomberg. Az AI banki felhasználásáról szó lesz a Portfolio június 11-ei Financial IT rendezvényén, regisztráció és részletek itt!