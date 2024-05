Hat banknál vehető fel lakáshitel 10% önerővel

Január 1-je óta a lakásfedezet forgalmi értékének akár a 90%-ára is felvehetnek jelzáloghitelt azok, akiknek még nem volt eddig lakástulajdonuk, és még nem töltötték be a 41. életévüket. Részletesen itt írtunk a változásról, a friss hírek szerint pedig hat banknál érhető el a hitel.

Májustól az MBH Banknál is tudnak akár 10% önerővel lakáshitelt igényelni azok, akik megfelelnek a feltételeknek, és megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban van az ingatlan – hívta fel a figyelmet a Bankmonitor, amelynek szakértői szerint ezzel hatra bővült azon bankok köre, ahol elérhető a lehetőség.

Normál esetben egy jelzáloghitel esetében a fedezetként bevont ingatlan becsült forgalmi értékének legfeljebb 80%-át hitelezhetik meg a bankok, vagyis minimálisan 20% önerő szükséges a vásárláshoz vagy építéshez.

Az önerőkedvezménnyel 2024. január 1-jétől az első otthonukat vásárlók élhetnek akkor, amennyiben megfelelnek a jogszabályi és bank által elvárt feltételeknek. A jogszabályi feltételek:

Az igénylők nem tölthetik be a 41. életévüket az igénylés pillanatában. (Ez vonatkozik minden, az ügyletben szereplő adósra és adóstársra is.)

Az igénylők nem rendelkezhetnek, és a múltban sem rendelkezhettek 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal ingatlanban. Kivétel, ha az jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt, mint például egy özvegy házastárs haszonélvezeti joga.

Eddig az OTP, az Erste, a K&H, a CIB és az UniCredit bankoknál volt elérhető a lehetőség, és májusban csatlakozott hozzájuk az MBH Bank is.

Miközben a jogszabályi feltételek egységesek, a Bankmonitor szakértői szerint az egyes bankoknál számos eltéréssel találkozhatunk. Különbözőképpen kezelhetik például a vállalkozói, a készpénzes vagy éppen a külföldi munkáltatótól származó jövedelmet, illetve abban is lehet különbség, hogy mekkora a minimálisan elvárt jövedelem. Emellett van olyan bank, amely meghatározza, legfeljebb mekkora lehet az érintett ingatlan vételára, illetve abban is vannak eltérések, hogy ha CSOK Pluszt is igénybe venne a család, akkor legfeljebb hány gyermek vállalható.

Eltéréseket találhatunk azt illetően is, hogy milyen hiteltípushoz igényelhető önerőkedvezmény az adott pénzintézetnél.

Valahol csak lakásvásárlási és építési célú jelzáloghitelhez;

míg máshol kizárólag a CSOK Plusz hitelhez igényelhető;

vagy csak akkor érhető el, ha a támogatott hitel mellé piaci lakáshitelt is igényel valaki.

Az első lakásukat vásárlóktól a bank minden esetben elvár egy nyilatkozatot az ingatlantulajdon kapcsán, emellett egy igazolásra is szükség lesz: az „Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ