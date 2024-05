Nagy Márton: akkor vezetjük ki a lakossági kamatstopot, ha helyreáll a fogyasztás

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint a sikeres gazdasági felzárkózás kulcsa a hatásos, biztonságos és innovatív bankolás. A hatásosságnak nélkülözhetetlen része

a GDP-arányos hitelpenetráció növelése, enélkül nem lesz tartós és eredményes a felzárkózás.

Nagy a lemaradásunk: az EU-átlag harmadán, a régiós átlag felén van csak a magyar magánszektor GDP-arányos hitelellátottsága. A tőzsdét is a kelleténél kevésbé használjuk arra, hogy a gazdaságot finanszírozzuk, emellett a zöld átmenet finanszírozásának is erőteljesebbnek kell lennie, miközben a digitális átmenet visszafordíthatatlan. Utóbbi kapcsán ráirányította a figyelmet a kiberkockázatokra: a csalók most már nemcsak az ügyfelek pénzére hajtanak, helyettük hitelt is felvesznek, így okozva kárt nekik.