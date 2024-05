Új vezetőséggel vág neki az év második felének az Erste

A már bejelentett vezérigazgató-váltás mellett új operatív igazatót is kap az Erste Group július 1-jétől, Peter Bosek pedig vezérigazgatóként a lakossági üzletágért is felelni fog az osztrák bankcsoportnál.

Az Erste Group Bank AG felügyelőbizottsága Maurizio Polettót nevezte ki a bankcsoport új operatív igazgatójának (COO). Poletto 2024. július 1-jétől tölti be ezt a tisztséget a platformigazgatói tisztség mellett. A felügyelőbizottság arról is döntött, hogy a szintén július 1-jével kijelölt új vezérigazgató, Peter Bosek a lakossági vezető (Chief Retail Officer) szerepét is betölti majd – közölte az osztrák bankcsoport.

Friedrich Rödler, az Erste Group felügyelőbizottságának elnöke szerint Peter Bosek és Maurizio Poletto kettős funkciójával az Erste Group igazgatóságának a működése jövőorientált és hatékonyan pozicionált lesz. A COO és a Chief Platform Officer funkcióinak egyesítése lehetővé teszi, hogy szorosabb kapcsolatot biztosítsunk az üzlet és az IT között, ami rövidebb döntéshozatali folyamatokat, nagyobb agilitás és átfogóbb, gyorsabb digitalizációt fog biztosítani.

Boseket az Erste Group felügyelőbizottsága tavaly októberben nevezte ki a csoport új vezérigazgatójává, és 2024. július 1-jétől a jelenlegi vezérigazgató, Willi Cernko utódja lesz.

Az Erste Group igazgatótanácsa július elejétől a következő öt tagból fog állni:

Peter Bosek, vezérigazgató és lakossági igazgató (CRetO)

Stefan Dörfler, pénzügyi igazgató

Alexandra Habeler-Drabek, kockázati igazgató (CRO)

Ingo Bleier, a vállalatok és piacok igazgatója

Maurizio Poletto, operatív igazgató és platformigazgató (COO & CPO)

Jelenleg 0,04%-os emelkedést mutat a bécsi tőzsdén az Erste Group részvényárfolyama.

Címlapkép forrása: Shutterstock