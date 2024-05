Bankvezérek: most kell igazán odafigyelni, hogy ne rontsuk el!

Nagy lesz a jelentősége az előttünk álló 3-6 hónapnak, hogy ne rontsuk el a gazdasági és hitelpiaci kilábalást, és végre hagyjuk magunk mögött az utóbbi öt nehéz évet – értettek egyet a banki vezérigazgatók és vezérigazgató-helyettesek a Portfolio keddi Hitelezés 2024 konferenciáján. A bankok nyereségéről, hitelpiaci kilátásairól és a mesterséges intelligencia használatáról is szó volt a délelőtti beszélgetésben.

Egész napos tudósításunk a Hitelezés 2024 konferenciáról itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 14. Repülőrajtot vett a lakossági hitelezés, a vállalatok viszont nagyon óvatosak

Sok vagy kevés a bankszektor tavaly nyeresége? (Osztalékbevétel nélkül 1118 milliárd forint)

A bankvezéri panelbeszélgetésben Jelasity Radován (Erste Bank) arról beszélt, hogy szerinte sem nem túl sok, sem nem túl kevés a szektor tavalyi profitja, hiszen osztalékbevételek nélkül 16%, a babaváró hitel átértékelődési hatása nélkül pedig 11% volt a tőkearányos megtérülés a szektorban. A profit nem a semmibe megy: befektetők kapják meg, vagyis visszaáramlik a gazdaságba. Egerszegi Ádám (MBH Bank) azt mondta, büszkék a tavalyi teljesítményükre, nem is tették zsebre a profitot, inkább kihasználták az eredményességüket a Fundamenta többségi részesedésének a megvételére. Guy Libot (K&H Bank) arról beszélt, hogy további növekedésre szeretnék felhasználni tavalyi nyereségüket, teljes mértékben visszafektették azt a magyar működésbe. A nettó kamatbevétel nem minden, nem lehet egyedül erre támaszkodni a K&H-nál sem. Kementzey Ferenc (Raiffeisen Bank) szerint hosszabb időhorizonton osztalékot is kell fizetni, így ezt idén megtették, ugyanakkor az innovációkra és a további növekedésre is jelentős tőkét áldoznak. Simák Pál (CIB Bank) szerint a kamatmarzsok csökkenése miatt a kamatbevételeik idén csökkenni fognak, ugyanakkor a hitelállomány és a díj- és jutalékbevételek növelésével ezt valamilyen módon kompenzálni tudják. Krisán László (KAVOSZ) szerint nagyon erős volt a Széchenyi Kártya Program szempontjából a tavalyi év, az előző évhez hasonlóan 1800 milliárd forintnyi hitelre szerződtek a vállalkozások, és nőtt a program jelentősége. A válságnak nincs vége, viszont a Széchenyi Kártya Program feltételei változni fognak a második félévben, így arra biztatta a jelenlévő bankárokat, hogy a csőben lévő szerződéseket írják alá.

Mi lesz az extraprofitadó és a kormánnyal kötött megállapodások sorsa?

Tavaly 600 milliárd forint körüli összeget fizetett be a bankrendszer az államkasszába, nagyon meggondolandó, hogy ez tovább emelhető-e anélkül, hogy negatív hatással lenne a gazdaságra – mondta Jelasity Radován (Erste Bank), hozzátéve: a bankszektor tartja magát az eddigi megállapodásokhoz, ilyen például az önkéntes THM-plafon is. A kormány és a bankok megállapodásaként megteremtett felármentes vállalati hitelezésnek ugyanakkor nem volt nagy hatása – tette hozzá Kementzey Ferenc (Raiffeisen Bank), aki összességében optimista: a kereslet fellendülését várja, de a támogatott hiteleknek továbbra is nagy jelentősége lesz (az eddiginél nagyobb célzottság mellett), és jó lenne, ha új támogatott hitelprogramok is megjelennének.

Mi lesz a hitelpiacon, és mi lesz a támogatott hitelek szerepe?

Jelasity Radován (Erste Bank) szerint a hitelezés felfutásának a sorsa elsősorban a beruházásokon múlik. Az otthonfelújítási program példáján szemléltette, mennyire ki van szolgáltatva a piac a támogatási programoknak: előtte ülünk és várunk, aztán ha elindul, mindenki beruházni akar. Guy Libot (K&H) szerint a támogatott hitelezésnek átmenetinek és célzottnak kell lennie, mert a teljes gazdasági teljesítményben nincs akkor jelentősége. Sokan hozzászoktak ugyanakkor az 1-3 százalékos hitelkamatokhoz, de az 5-7 százalékos hitelkamatszint jelenti most a realitást, és olyan üzleti környezetre van szükség, amelyben ez kitermelhető. Krisán László (KAVOSZ) többek között a zöldhitelezésről beszélt: az uniós taxonómia a zöldhitelezésben nagyon szigorú, már-már megvalósíthatatlan, ezért Magyarországon inkább egy „világoszöld” hitelezésben érdemes gondolkodni. Szerinte egy kedvezőbb gazdasági jövőkép meg fogja hozni a vállalkozások beruházási kedvét is. Egerszegi Ádám (MBH Bank) szerint közel vagyunk ahhoz a kamatszinthez, amikor már ki tudják gazdálkodni a vállalatok a kamatszintet. Arra számítanak, hogy az év második felében fog igazán beindulni a vállalati hitelezés. Simák Pál (CIB Bank) szerint a vállalati stresszhelyzeteket figyelembe vevő hitelezési szcenáriókkal kell számolniuk ugyan a bankoknak, de vannak olyan beruházások, amelyek kitermelik a mostani hitelkamatokat is.

Mi jön a megtakarítási piacon?

A lakossági megtakarítások több mint kétharmada értékpapírokban található, és a statisztikák azt mutatják, hogy tudatosabbá vált a lakosság, ezért minden állami szereplő sokat tett – hívta fel a figyelmet Egerszegi Ádám (MBH Bank). A digitális megoldások még kényelmesebbé, praktikusabbá és egyszerűbbé tételének nagy szerepe lehet a tudatosabb befektető magatartás erősítésében Guy Libot (K&H Bank) szerint. Jelasity Radován (Erste Bank) úgy vélte, a készpénzfelvétel adójának a megemelése és a digitális megoldások ingyenessé tétele is segíthetné ezt. Krisán László (KAVOSZ) szerint viszont nem megoldás azok megbüntetése, akik készpénzben gondolkodnak, életszerű módon figyelembe kell venni az ügyfelek magatartását is.

Mennyire segíti az AI a bankokat? Sietni kell vele, vagy ráér a bevezetés?

Guy Libot (K&H Bank) elmondta: az elmúlt 4-5 évben már rengeteg helyen hasznosították az AI-t, a csalásmegelőzéstől a befektetési szolgáltatásokig. Nagyok a várakozások és a hype a jelenség körül, de a mindennapokban is segíti a hatékonyság növelését. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint olyan lesz az AI, mint az asztali számítógép, mindenki használni fogja, de demokratizálni kell a használatát. Kiemelten foglalkoznak az AI használatával az ügyfélbiztonság megteremtésében, és különböző use case-eket vizsgálnak konszernszinten.

Címlapkép forrása: Portfolio