Még csak ezután robbanhatnak a személyi kölcsönök, a BNPL is betört hozzánk

A hazai fogyasztási hitelezésről és az életre kelő buy now pay later piacról volt szó Hitelezés konferenciánk 3/A szekciójában.

Életre kel a hazai BNPL-piac

Nyolc hónap alatt megötszöröződött a kereskedelmi partnerek száma a magyar buy now, pay later (BNPL) piacon – mondta előadásában Bruzsa Géza, az instacash vezérigazgatója. Elmondása szerint a nyugati statisztikával szemben nem a tinédzserek eladósodottságát segíti, hanem a magas jövedelmű, 40 év körüli korosztály fizetési módját jelenti Magyarországon a BNPL. Mint mondta, az instacash most már több mint 50 partnernek szolgáltat white label BNPL-megoldást, Magyarország mellett Szlovákiában és Romániában is. Antal Tomás ügyvezető a cég felmérését ismertetve elmondta: a webshopok 12,1%-ánál érhető el áruhitel, a BNPL megoldás pedig immár 5,9%-nál. Az elmúlt egy évben két nagy nemzetközi szolgáltató érkezett meg Magyarországra, a Klarna és a LeanPay is megérkezett. Mind a kettő pénzügyi vállalkozásként hitelez az ügyfeleknek.

Személyi kölcsönök Magyarországon

A Kuruc Péter (EY) moderációjával zajló beszélgetésen a személyi kölcsönök piacáról volt szó.

Annus Norbert (Cofidis) a kerekasztal beszélgetésen kifejtette, hogy az elmúlt pár év érdekesen alakult a fogyasztási hitelezésben, az idei első negyedévben nagy növekedést láttunk, de az elmúlt évek inflációját tekintve ez még mindig alacsonynak mondható. A hazai piac 2019-ben 300 ezer ügyfeles volt, a háború és a Covid-idején 200-210 ezer alá nem esett a piac. A fogyasztási hiteleknél az ügyfél számára kényelmes UX a kulcs, minden bank és a specialisták is a digitalizáció irányába nyitnak. Minden bank lefejleszti a mobilbankjában a saját fogyasztási hiteleit, az open banking lehetőségeit kihasználva terelik az ügyfeleket a digitális csatornákra.

Bán Kristóf (CIB Bank) elmondta, hogy a CIB-nél a 90 nap feletti késedelmes állomány nem nőtt, nem tapasztalnak romló hitelportfóliót, miközben a maximális hitelösszeg és a futamidő is nőtt. A BNPL szerinte a személyi hiteleket, folyószámlahiteleket nem fogja érinteni, de az áruhiteleknél, hitelkártyáknál alternatíva lehet. Sokszor olyan szituációra ad megoldást a BNPL, amikor korábban eszébe sem jutott az ügyfélnek, hogy adott termékre hitelt lehet felvenni. A korábbi árazási struktúrák a jövedelemhez kötötték a hitelek árazását, ez olyan korlátokat okozott, hogy nem tudták beárazni a kockázati keretrendszert elbíró hiteleket a banknál. A magasabb kockázatú ügyfeleknek is tudnak hiteleket adni, de a kockázati skála másik végén, a jó ügyfeleknek is még jobb ajánlatot tudnak adni, mint a korábbi, lapos árazási modellben. Ma már nem kell bankszámlát nyitni az ügyfélnek a banknál, ennek már tapasztalják az előnyeit, a bevezetés óta jelentősen nőttek az üzleti számok.

Szabó István (OTP Bank) kifejtette, bruttó 5 százalékkal nőtt a piac az elmúlt években, fizikailag és pénzügyileg is elérhetőbbé váltak a fogyasztási hitelek, ez a hosszú távú trend. Az átlagos hitelösszeg 2,1-ről 2,5 millióra nőtt: a hitelek elérhetőségének növekedésével a maximum hitelösszeg is nőtt, ez most körülbelül 10 millió forint körül van. Összességében az átlagos hitelösszeg nettó növekedése közel sem akkora, mint a bruttó. Szerinte nem a BNPL-nek, a tranzakciós hitelezésnek, a mikrohitelezésnek van jövője: ez egy létező piac, kérdés, hogy a BNPL mennyire lakja be. Nem elvesz, hanem hozzáad a piac egészéhez, a BNPL ugyanis sok esetben egy kényelmi szolgáltatás.

Tokodi Gábor (Raiffeisen Bank) szerint az adósságféknek és a kötelező jövedelemvizsgálatnak hatása van az ügyfélbázisra, ugyanakkor a beérkező leadek minősége érezhetően romlik, az igénylői körből nagyobb arány az, akik lemorzsolódnak a hitelezési folyamat elején. Kutatásokból azt látni, hogy a családon belüli hitelfelvevők száma nő. Véleménye szerint a fedezetlen hitelek esetében 10-15-20 millió forintot adni scoreing alapján kockázati éhséget is tükröz: „nem hiszem, hogy kockázati szempontból jó irány, ha a bankok a fedezetlen hitelek határát feljebb tolják”. A piac most azon dolgozik, hogy minél egyszerűbben hozzáférhetővé tegyék a bankok ezeket a hiteleket.

Hitelezés 2024 konferenciánkról ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 14. Repülőrajtot vett a lakossági hitelezés, a vállalatok viszont nagyon óvatosak

Címlapkép forrása: Portfolio