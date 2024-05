Zombihitelek fenyegetik az ingatlanpiacot, már beindultak az eljárások az USA-ban

Az NPR nyomozása legalább 10 000 olyan régi második jelzáloghitelt talált, amelyeknél az elmúlt két évben végrehajtási eljárást indítottak. Ráadásul ezek csak New York és Maryland államokban indultak meg, országosan sokkal súlyosabb lehet a probléma. A zombi, második jelzáloghitelek pontos számát nehéz számszerűsíteni, de a szakértők szerint jelentős problémáról van szó, több százezer ingatlantulajdonos kerülhet bajba miattuk.

A zombi jelzáloghitelek azért lehetnek veszélyesek a lakástulajdonosok számára, mert ezek 15 vagy 20 évvel ezelőtt aláírt valódi jelzáloghitelek, és gyakran még mindig vannak az ingatlanokra bejegyzett zálogjogok. Ez megkönnyíti a követeléskezelők számára, hogy elárverezzék az érintett ingatlanokat.

A probléma gyökere a 2000-es évek közepén kialakult ingatlanbuborék, amikor amerikaiak milliói vettek fel második jelzáloghitelt, hogy előleg nélkül vásároljanak lakást. Ezeket a hiteleket gyakran értékpapírokba csomagolták és úgy adták el a befektetőknek, mintha kockázatmentes pénzügyi terméket vennének, de amikor az ingatlanpiac összeomlott, sok ilyen hitel dőlt be. A bankok – mivel az ingatlanárak is beszakadtak a 2008-as nagy válságban – nem hajtották be a tartozásokat.

Most, hogy az ingatlanárak emelkedtek, a befektetők felvásárolják ezeket a régi második jelzáloghiteleket, és megpróbálják behajtani az adósságot. Egyes esetekben a lakástulajdonosoknak azt mondták, hogy a második jelzáloghitelüket elengedték vagy törölték, de valójában ezek még mindig léteznek, és behajthatók, és most már követeléskezelőknél vannak.

A szakértők szerint a lakástulajdonosoknak tisztában kell lenniük ezzel a kérdéssel, és nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a behajtók leveleit vagy hívásait. A második jelzáloghitelek felvételével kapcsolatban is óvatosnak kell lenniük, és meg kell győződniük arról, hogy megértették a kölcsön feltételeit. A Consumer Financial Protection Bureau (Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Iroda) segítséget kínál az elárverezés előtt álló vagy adóssággal küzdő lakástulajdonosok számára.

Címlapkép: Egy zár alá vételről szóló tábla egy elárverezett ház előtt 2010. március 12-én a connecticuti Bridgeportban. forrása: Spencer Platt/Getty Images.