A Revolut kérést intézett a magyar kormányhoz

A Revolut arra kéri az Európai Unió kormányait, köztük a magyar kormányt is, hogy alkalmazzanak új megközelítést az online csalás mint egyre növekvő probléma elleni küzdelemben, hiszen az adatok azt bizonyítják, hogy az EGT-n belül 2023 második felében a Revolut számára jelentett csalások 77%-a közösségimédia-platformokon kezdődött. A banki csalásokról és az uniós szabályozásról szó lesz június 11-ei Financial IT rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!