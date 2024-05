Betört az Erste Bank a magyar Tescókba

Együttműködési megállapodást kötött a Tesco és az Erste. Áprilistól a bank működteti – az Alfa biztosítóval közösen – a kereskedelmi lánc üzleteiben található pénzügyi pultokat.

A Tesco 197 magyarországi áruházából jelenleg hatvan egységben van ilyen pult, amelyekben az Erste lakossági bankszámlát, hitelkártyát, és személyi kölcsönt kínál a vásárlóknak - közölte a hitelintézet.

A bank az indulásra egy teljesen új, Magyarországon eddig nem látott szolgáltatással készült: az áruházakban igényelhető hitelkártyával az ügyfelek szinte azonnal, helyben az áruházban is fizethetnek.

Az igényléstől számított egy órán belül az Erste digitális platformján, a George-ban rendelkezésre állnak a jóváhagyott hitelkártya adatai, így például a kártyaszám, a lejárat és a háromjegyű biztonsági kód.

A mobiltelefonhoz hozzárendelve (tokenizálva) akár ott rögtön, az áruház kasszájánál fizethetnek is az új hitelkártyával, de online is vásárolhatnak vele. Az ügyfelek az instant, digitális kártya mellett később a hagyományos plasztikot is kézhez kapják.

A hitelbírálat a legtöbb esetben emberi beavatkozás nélkül, automatizáltan történik, a hitelkártya kerete 250 ezer forint, és a közel kétmillió aktív taggal rendelkező Tesco Clubcard törzsvásárlói programhoz kapcsolódik - ismertették.

