Flash crash pusztított az európai részvénypiacokon egy téves ügylet miatt, most megkapta a büntetését érte a nagybank

A brit pénzügyi szabályozó hatóságok rekordösszegű, több mint 61,6 millió fontos bírságot róttak ki a Citigroup amerikai bankra kereskedési rendszereik és felügyeleti hibák miatt, ezek között szerepelt egy téves kereskedési megbízás is 2022 májusában.

A brit pénzügyi szabályozó hatóságok jelentős összegű, 61,6 millió fontos (mintegy 78,5 millió dolláros) bírságot róttak ki a Citigroup amerikai bankra. A büntetés oka a bank kereskedési rendszereiben és ellenőrzéseiben feltárt hibák voltak. Ez az összeg az elmúlt évek egyik legmagasabb bírsága Nagy-Britanniában a 2008-2009-es pénzügyi válság óta, amelyet az ellenőrzések megsértése miatt szabtak ki.

A Prudenciális Szabályozási Hatóság (PRA) részletezte, hogy a Citigroup Global Markets Limitednél (CGML) tapasztalt problémák egy 2022 májusában történt eseményre vezethetők vissza. Ahogyan arról akkor mi is beszámoltunk, a cég londoni Delta One kereskedési egységének egyik kereskedője 2022. május 2-án, a bankszünnap alatt otthonról dolgozott, amikor is tévesen egy felesleges nullát adott hozzá egy kereskedelmi tranzakcióhoz (amely eredetileg a bank MSCI World Index felé fennálló kitettségét fedezte volna) az európai piacok nyitását követő órákban.

Az az eszköz, amelyet az alkalmazottak általában ilyen tranzakcióhoz használnak, aznap reggel nem volt elérhető, így a kereskedőnek kézzel kellett összeállítania a részvénykosarat. Itt kezdtek elromlani a dolgok.

A Citigroup rendszereiben a kereskedőknek lehetőségük van arra, hogy vagy megadják a kötni kívánt ügylet névleges értékét, vagy megadják a kereskedni kívánt indexegységek mennyiségét. Azon a májusi napon a kereskedő egy 58 millió dollár értékű részvénykosarat akart létrehozni, de véletlenül ezt az 58 milliót írta be a mennyiségi mezőbe, így

egy 444 milliárd dolláros mamutkosarat hozott létre, amely 13 különböző ország 349 részvényét tartalmazta.

A Wall Street-i óriás rendszerei azonnal figyelmeztetések százait küldték ki, és végül megakadályozták, hogy a kereskedés egy része - de nem az egész - végbemenjen.

Ennek ellenére mintegy 1,4 milliárd dollár értékű részvényt kezdtek el értékesíteni az európai tőzsdéken. A kereskedő perceken belül rájött a hibára, és törölte a megbízást. De a kár már megtörtént: A baklövés ötperces eladási hullámot indított el az európai részvények piacán, és Franciaországtól Norvégiáig jelentős pusztítást okozott a tőzsdéken, ami egy ponton 300 milliárd eurót törölt ki (flash crash) az európai részvénypiacról.

A PRA szerint a CGML kereskedési ellenőrzéseinek hiányosságai járultak hozzá ehhez az incidenshez. A Citi korábban már kapott figyelmeztetést a PRA-tól, hogy javítson eljárásain, de a hiányosságok továbbra is fennmaradtak. Emiatt a PRA 33,88 millió fontos bírságot szabott ki a bankra a 2018. április 1. és 2022. május 31. közötti időszakra vonatkozóan, amit aztán 30%-kal csökkentettek, mivel a Citi beleegyezett a problémák kezelésébe. Ezenfelül a Pénzügyi Szabályozó Hatóság is vizsgálódott hasonló ügyekben és további 27,76 millió fontos bírságot rótt ki a bankra.

Forrás: Reuters, Bloomberg

Címlapkép forrása: Getty Images