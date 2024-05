Hivatalos: új tőkeelőírást kapnak a bankok az Európai Uniótól

A Bázel III reformok keretében új uniós szabályokat fogadott el az Európai Tanács a bankok gazdasági sokkokkal szembeni ellenállóképességének a növelésére, így többek között a bankok belső modelljei alapján számított tőkekövetelményeknek alsó határt szabó „output floor” bevezetésére is sor kerül – közölte az uniós intézmény.

A Bázel III. standardokat a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) fogadta el a bankok prudenciális szabályozásának, felügyeletének és kockázatkezelésének javítása érdekében, válaszul a 2007-2008-as globális pénzügyi válságra. A tőkekövetelmény-rendelet és a tőkekövetelmény-irányelv a nemzetközi bázeli standardokat ülteti át az uniós jogba.

Az Európai Bizottság 2021. október 27-én javaslatokat terjesztett elő a Bázel III. standardoknak a tőkekövetelmény-rendelet és a tőkekövetelmény-irányelv módosításai révén történő végrehajtására. A Tanács és az Európai Parlament 2023. június 27-én ideiglenes politikai megállapodásra jutott a javaslatokról.

Az új szabályok megerősítik a bankszektor felügyeletét, fenntarthatóságát és kockázatkezelési gyakorlatát, valamint alkalmasabbá teszik a zöld és a digitális átállás kezelésére az EU szándékai szerint, ami fontos lépés a bankunió elmélyítése felé. Az új szabályok aktualizálják a tőkekövetelmény-rendeletet és a tőkekövetelmény-irányelvet, amelyek a Bázel III szabványokat ültetik át az uniós jogba.

A reformok leglényegesebb eleme az "output floor" bevezetése, amely korlátozza a bankokra vonatkozó tőkekövetelmények túlzott mérséklését, és összehasonlíthatóbbá teszi a tőkekövetelményeket.

Az „output floor” a bankok belső modelljei alapján meghatározott tőkekövetelmények alsó határát a standardizált mérték alkalmazása esetén alkalmazandó tőkekövetelmények 72,5%-ában határozza meg – közölték.

A Bázel III. standardok végrehajtásán túlmenően az új szabályok harmonizálják a harmadik országbeli bankok fióktelepeinek engedélyezésére és az EU-ban folytatott tevékenységeik felügyeletére vonatkozó minimumkövetelményeket is. Az új szabályok átmeneti prudenciális rendszert állapítanak meg a kriptoeszközökre vonatkozóan is, és módosításokat vezetnek be a bankok ESG-kockázatainak hatékonyabb kezelése érdekében.

Ez volt az elfogadási eljárás utolsó lépése, ezért a módosított tőkekövetelmény-rendeletet és tőkekövetelmény-irányelvet közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 20 nap múlva lépnek hatályba. Az irányelvek átültetésére a tagállamoknak 18 hónapjuk lesz, a rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csütörtökön a pénzmosással kapcsolatos új szabályozásról is döntött az Európai Tanács:

