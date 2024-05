Az utóbbi hetekben az OTP rendre alulteljesített a hazai blue chipekhez képest, május utolsó napjaiban pedig be is gyorsult a bankpapír esése. A csütörtöki eséssel máris egy fontos szinthez ért a bank részvényeinek árfolyama, éppen ezért megnéztük, hogy meddig eshet még az OTP, valamint azzal is foglalkoztunk, hogy mi áll az elmúlt hetekben látott esés mögött.