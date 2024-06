Itt a magyar bankok és biztosítók friss rangsora: van, aki nagyot szakított, másokat veszteségbe taszított a kormány

A bankok erős, a biztosítók gyenge évet zártak 2023-ban a május 31-éig megjelent éves beszámolóik alapján, legalábbis jövedelmezőségi szempontból. A bankokat elsősorban a jegybanktól kapott kamatbevételek hizlalták, de ha korrigálunk az átmeneti tételekkel, így sem volt náluk kiugró a tavalyi megtérülés. A biztosítók eredményét a különadók és viharkárok tépázták meg, így még a nagyok közül is többen veszteséget jelentettek, miközben kellemes meglepetés is akad.

Bankok: mindenki javított

A hét legnagyobb kereskedelmi bank közül mindegyiknek növekedett a konszolidált adózás utáni eredménye tavaly, így összesen 1643 milliárd forintos nyereséget értek el. Átlagosan 119%-kal nőtt a számviteli nyereségük 2022-höz képest, a legnagyobb mértékben az OTP Banké (+185%), a legkisebb mértékben az UniCredité (+0,9%). Az MBH, az Erste, a K&H és a Raiffeisen Bank is most először mutatott ki 100 milliárd forintot meghaladó profitot.

A nominálisan kiugró eredmény jórészt a nettó kamateredmény 670 milliárd forintos (adózás előtti) bővülésének köszönhető 2022-höz képest. Ahogy az MNB pénteken megjelen éves jelentése alapján írtunk róla, a magyar jegybanktól származó nettó kamatbevétel 713 milliárd forinttal nőtt, vagyis ez önmagában is megmagyarázza a javulást. A legnagyobb mértékben az OTP Bank (+35%), a legkisebb mértékben az UniCredit Bank (+6,0%) kamateredménye növekedett, előbbi esetében az akvizícióknak és a nemzetközi hozamkörnyezetnek is fontos szerepe volt.

A magasnak tűnő abszolút eredményszámok ellenére mindez nem feltétlenül jelent kiugró megtérülést a bankoknál. Ahogy már a márciusi előzetes számoknál is utaltunk rá, a döntően külföldről származó osztalékbevételek és a babaváró hitelekhez, illetve CSOK-hitelekhez kapcsolódó átértékelődési hatás nélkül alig fele lett volna a bankszektor profitja a tavalyinak, és a tőkearányos megtérülés, a ROE 21% helyett 11% körül lett volna. Ezt a bankpiacon is elterjedt megközelítést azóta az MNB Pénzügyi stabilitási jelentésében némileg árnyalta, alábbi ábránkon a nem konszolidált, vagyis főleg belföldi számok láthatók.

A hét bank közül hat fizet osztalékot, a K&H Bank a teljes tavalyi eredményét visszaforgatja.

A méret és az üzleti aktivitás szempontjából jóval gyengébb volt a bankszektor tavalyi éve, mint eredményességi nézőpontból, hiszen a betét- és hitelállományok növekedése is jelentősen lelassult. A 21%-os mérlegfőösszeg-növekedést felmutató OTP Bankot nem számítva mindössze 2%-kal nőtt a bankok mérlegfőösszege. A legnagyobb mértékben a CIB (+7%) és az MBH Banké (+5%), az Erste Banké viszont 6%-kal csökkent.

Biztosítók: majdnem mindenki rontott

A biztosítóknál a nyolc legnagyobb díjbevételű társaságot néztük meg, közülük az Allianzot és a Groupamát leszámítva mindenkinek romlott az eredménye, ami nem meglepő annak fényében, hogy az egy évvel korábbi 36 milliárd után mindössze 21 milliárd forint volt a teljes szektor nyeresége a márciusban közzétett MNB-adatok alapján. A legnagyobb díjbevétellel rendelkező Generali Biztosító is veszteséges lett, az Union, az NN és az Uniqa biztosítóknál ez kevésbé meglepő, hiszen a különadók miatt már tavalyelőtt veszteségbe fordultak.

Érdemes megjegyezni, hogy a kisebb méretű biztosítók között is akadt olyan, amelyik kiugró nyereséget ért el: a Gránit (korábbi nevén Wáberer Hungária) Biztosító az Allianz után rögtön a második helyre futott be. A magas hatékonyság és megtérülés okairól Nyilasy Bence vezérigazgató számolt be nekünk tavalyi interjújában.

A biztosítóknál nagy jelentőséggel bíró bruttó díjbevételek alapján a nyolc legnagyobb szereplő életbiztosítási díjbevétele 10,8%-kal csökkent tavaly, ami az egyszeri díjas életbiztosítások értékesítését sok piaci szereplőnél ellehetetlenítő egyszeri díjas életbiztosítások visszaesésével magyarázható. A Groupama életbiztosítási díjbevétele ennek ellenére 22,5%-kal nőtt tavaly, miközben a Posta Biztosítóé 56%-kal visszaesett.

A nem-életbiztosítási díjbevételek esetében 12,5%-os emelkedést látunk a nyolc legnagyobb biztosítónál. A legnagyobb mértékben, 16,2%-kal a Groupama, a legkisebb mértékben, 5,8%-kal a Posta Biztosítóé nőtt ebben az üzletágban.

A legnagyobb díjbevételű biztosítók rangsorában a Generali megelőzte az Allianzot, az Alfa és a Groupama pedig nagy versenyt folytat a harmadik helyért.

A különadókkal és viharkárokkal terhelt tavalyi eredmények fényében nem meglepő, hogy csak a Groupama, az Allianz és az Alfa biztosítók fizetnek osztalékot idén a nagyobbak közül.

Címlapkép forrása: Portfolio