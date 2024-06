Nyereséges lett a bankok egyik nagy kihívója, európai terjeszkedést terveznek

A Monzo brit neobank most először lett nyereséges: 15,4 millió fontos adózás előtti nyereséget ért el a 2024-i márciusáig tartó pénzügyi évben - számolt be a Reuters. A brit digitális bank közölte, hogy irodát nyit Írországban, és más európai piacokon is terjeszkedni kíván. A fintechek és a bankok közötti versenyről is szó lesz a Portfolio június 11-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció itt!