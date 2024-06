Léptek az új vásárlási őrület miatt: hitel lesz a BNPL Ausztráliában

Az ausztrál kormány szerdán olyan törvényt terjesztett elő, amely előírná, hogy a "buy-now-pay-later" (BNPL) cégeknek hitelellenőrzést kell végezniük a BNPL-vásárlókon, hogy szabályozzák a fiatalok körében gyorsan növekvő és népszerű fintech megoldást, akárcsak a többi fogyasztói hitelterméket - számolt be a Reuters. A BNPL trendről szó lesz a Portfolio június 11-ei Financial IT rendezvényén is. Regisztráció itt!